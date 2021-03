En fin de soirée dimanche, le fournisseur de services maritimes Leth Agencies affirmait dans un tweet que l'opération était reportée "jusqu'à ce que la puissance des remorqueurs soit suffisante".

Le remorqueur néerlandais Alp Guard est arrivé sur place dans la soirée et l'italien Carlo Magna "arrivera lundi matin" selon Leth Agencies, qui ajoute que "la prochaine tentative devrait avoir lieu lundi soir".

According to M/V Ever Given's ship management company, Bernhard Schulte (BSM), two additional tugs (ALP GUARD & CARLO MAGNA) will be arriving today to assist in re-floating of the ship in the #SuezCanal



BSM Statement: https://t.co/umkuQkppZ5 pic.twitter.com/USKDNcdVag