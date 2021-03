Le parcours de Vanessa Modely est digne des plus grands romans. Après avoir grandi à La Réunion, la jeune femme se lance dans une carrière de mannequinat avant de bifurquer vers l'international. C'est là qu'elle devient brièvement bénévole à l'Unesco France et que tout bascule. Depuis 2016, la jeune femme se dit ambassadrice de l'organisation culturelle, alors qu'elle "milite" pour tenter d'inscrire le football au patrimoine mondial. Une initiative tout à fait personnelle. L'Unesco a fini par porter plainte pour utilisation frauduleuse de sa marque. (Photo : capture d'écran YouTube Football world heritage)

C'est le site Doha news qui découvre le pot aux roses. Dans un article qui date du mois de février, le média qatari indique que Vanessa Modely, ancienne mannequin réunionnaise et actuellement appelée "Princesse Rani Vanouska T. Modely", s'est inventée toute une carrière à l'Unesco.

En cause : un passage au Qatar qui tourne au fiasco. La jeune femme réussit à s'y faire inviter et fait signer le joueur de football quatari Almoez Ali pour rejoindre sa cause : inscrire le football au patrimoine immatériel de l'Unesco. Vanessa Modely publie alors un tweet dans lequel elle félicite le "nouvel ambassadeur" de sa cause.

Les médias locaux s'emballent : Almoez Ali serait devenu ambassadeur de l'Unesco ? Quelle fierté. L'histoire prend rapidement de l'ampleur au Qatar jusqu'à faire réagir l'Unesco qui clarifie les choses : le footballeur n'est en rien devenu un "ambassadeur". Une confusion qui pousse Vanessa Modely à clarifier elle-même les choses dans une série de tweets où elle accuse les journalistes d'avoir mal compris. Celle-ci affirme qu'elle n'a en effet aucun pouvoir de nommer qui que ce soit ambassadeur et affirme qu'on a mal jugé ses intentions en allant à la rencontre du joueur. Elle aurait seulement tenté de le rallier à sa cause. Un engagement moral, rien de plus. Mais le piège a commencé à se refermer, les autorités qataries se sentent dupées et aujourd'hui le mythe savamment construit au fil des années commence à s'émietter autour de Vanessa Modely, devenue "son altesse Rani Vanouska".

Contactée à plusieurs reprises, via les réseaux sociaux comme par e-mail, la jeune femme aujourd'hui âgée de 37 ans n'a donné aucune suite à nos demandes d'interview, tout comme son père.

- Rêves de lumière -

La jeune femme passe son enfance à La Réunion et très tôt, fait part auprès de ses petits camarades de ses rêves de gloire et de paillettes. Des sources l'ayant fréquentée nous dépeignent une jeune fille très "m'as-tu-vu", qui "cherchait la lumière". Des années plus tard, elle participe à l'émission "L'île de la tentation" en 2003 en tant que couple candidat aux côtés de son petit ami de l'époque. Elle tente ensuite de se lancer dans le mannequinat et quitte La Réunion.

Vanessa Modely n'est pas issue d'une famille particulièrement riche, et son père a notamment travaillé en tant que pisciniste à La Réunion. Pourtant, la jeune femme se définit elle-même comme "issue de l'aristocratie". Sa page Wikimonde, qui n'a bénéficié d'aucune vérification et où la modération est bien plus légère que sur Wikipédia, la décrit comme descendante d'une famille royale de "l'Ordre de l'Empire des Indes", arrière-petite-fille d'un "philosophe de la haute caste indienne considéré comme une divinité". Une biographie qui se rapproche davantage de la fiction que de la réalité alors que le terme de "princesse" n'apparaît que dans la bouche de… Vanessa Modely elle-même. Les photos qui affluent sur sa page Wikimonde sont d'ailleurs mises en ligne par ses soins.

Aujourd'hui, la jeune femme a complètement changé d'identité et le nom de Vanessa disparaît pour laisser place à "Rani Vanouska", son nouveau nom de princesse. Sur ses photos, les tenues tendances font place aux bijoux de tête en perles et aux tenues traditionnelles indiennes. Sur les réseaux sociaux, elle fait précéder son pseudo des initiales HH ("her highness" en anglais, soit "son altesse" en français). Rien ne permet de vérifier, à ce stade, ce prétendu statut royal.

- Parfum sans succès -

En tant que jeune femme, elle semble se pencher aussi bien vers la chanson que le cinéma, sans grand succès. C'est en sortant un parfum, nommé "Paris rouge", qu'elle refait parler d'elle. En 2007, elle passe d'ailleurs à La Réunion dans le cadre de sa promotion pour une séance de dédiaces. Sa carrière de mannequin, chanteuse, actrice et créatrice de parfums cependant ne décolle pas. Aujourd'hui le parfum en question peut toujours se commander, sur des sites peu référencés.

Vanessa Modely trouve toutefois le temps de parcourir les soirées mondaines, les inaugurations, les ventes aux enchères et multiplie les photos aux côtés de personnalités variées. La façon dont la jeune femme réussit à percer dans ce milieu très select, entourée de personnes "VIP", reste un mystère. Toujours est-il qu'elle multiplie les apparitions. Les journaux "people" vont même jusqu'à lui attribuer une liaison avec l'homme d'affaires Vincent Bolloré.

Par la suite la jeune femme lance également la marque Modely, dont son père est directeur général. Le groupe en question n'a laissé nulle trace de son passage sur internet. Seule la "maison Modely" a survécu. Elle devait être l'ancrage de la gamme de parfums que voulait lancer la jeune mannequin. Paris Rouge devait alors être le premier de sept parfums "haute gamme" et la marque Modely un "label de luxe" qui, selon le site dédié, "se distingue par son exclusivité à l’apothéose de l’élégance divine, la forte identité de la marque se glorifie dans la magnificence avec un style universel et éternel, expression d'un luxe en hommage aux dieux". Rien que ça.

- De la mode au foot -

Les années passent et c'est autour de 2015 que Vanessa Modely se rapproche de l'Unesco. Sa rencontre avec les dirigeants français de l'organisation culturelle la pousse à vouloir s'investir, "à titre bénévole" nous assure l'Unesco. Une aventure qui sera brève puisque, toujours selon l'organisation mondiale, la jeune femme n'y sera qu'un an, de 2015 à 2016.

Le point de départ : après avoir tenté la mode, la "princesse" essaie le sport et fait part de sa forte envie d'inscrire le football au patrimoine immatériel de l'Unesco. En 2018 elle lance donc l'initiative sous cette bannière : "Football World Heritage". Vanessa Modely multiplie les photos et les publications sur les réseaux sociaux appelant à se rassembler sous cette initiative. Sur le site dédié – étrangement vide – elle affiche des soutiens de taille, comme le président de la FFF Jean-Noël Le Graët, les élus Anne Hidalgo et Eric Ciotti… ou encore le footballeur Antoine Griezmann. A part d'éventuelles photos présentant Vanessa Modely à leurs côtés, rien n'atteste d'un quelconque soutien de ces personnalités de choix. Aucune d'entre elles ne nous a hélas répondu à ce stade.

Vanessa Modely va jusqu'à faire don d'une paire de boucles d'oreilles en émeraude via une mise aux enchères sur Christie's... pour sa propre organisation, Football World Heritage. Elle en fait la promotion en juillet 2020 dans une vidéo presque surréaliste, sur fond de musique mystérieuse et entrecoupée de plans montrant la planète Terre.

Le magazine économique Forbes, réputé pour ses classements de milliardaires, lui accorde une interview pour parler football dans un numéro spécial. Quelques recherches plus tard, il apparaît que Vanessa Modely a déjà collaboré avec le magazine à plusieurs reprises en rédigeant des chroniques sur la haute couture et le luxe comme ici ou là. Contactée, la rédaction du Forbes ne nous a pas répondu. Vanessa Modely rebondit cependant sur cette interview et n'hésite pas à la mettre en avant par tous les moyens, jusqu'à photoshoper la une qu'elle met en photo de profil.

A gauche : la une "revisitée" de Vanessa Modely, à droite : la véritable une du Forbes

- "Utilisation frauduleuse" de l'Unesco -

Cette nouvelle passion du football devient problématique à partir du moment où Vanessa Modely se rend compte de l'aura que peut avoir la marque Unesco. Ainsi via son initiative tout à fait personnelle d'inscrire le foot au patrimoine de l'organisation, elle se déclare - encore à ce jour - "ambassadrice de l'Unesco". Un statut complètement faux, pour lequel l'organisation est déjà, à de multiples reprises, intervenue auprès de la jeune femme. "Mme Modely n’a aucun lien avec l'Unesco et n’est pas ambassadrice" nous assure-t-on.

Lorsqu'elle était bénévole auprès de la Commission nationale française pour l'Unesco, Vanessa Modely aurait en effet bénéficié d'un titre rêveur : "ambassadrice de bonne volonté" de la commission. Mais "cette fonction a cessé en 2016 lorsque la coopération entre la Commission nationale française et madame Modely a cessé" nous explique l'organisation mondiale.

Sa collaboration visait à constituer un "Cercle de la France", pour mettre en valeur des projets français au sein de l'organisation culturelle mondiale. Le cercle en question n'a jamais vu le jour. Pourtant Vanessa Modely n'a pas manqué de spécifier dans ses biographies qu'elle en a été la présidente. Elle fait état d'une autre association, "Nations of the world - Unesco", qui a bien été créée mais reste à ce jour fictive. La marque "Unesco" a été utilisée "frauduleusement" nous dit l'organisation.

"La France a notifié à Mme Modely qu’elle ne pouvait se prévaloir d’aucun lien avec elle. Nous avons adressé plusieurs courriers à Mme Modely pour utilisation frauduleuse ou indue de notre marque" nous dit l'Unesco. Une plainte a d'ailleurs été déposée par la Commission nationale française, dont elle se revendique pourtant fièrement.

Quant à l'inscription du football au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, fer de lance de Vanessa Modely depuis plusieurs années, cela reste une "initiative tout à fait louable" reconnaît l'organisation mondiale. Cependant, jamais aucune candidature n'a été déposée en ce sens.

mm/www.ipreunion.com / [email protected]