Publié il y a 33 minutes / Actualisé le Samedi 27 Mars à 07H59

Matante Rosina a passé un bon week-end et elle a le sourire en ce début de semaine. Après en avoir longuement discuté avec son chat Miyu et sa oule Nénette, elle a déterminé qu'il y aura un beau soleil ce lundi matin 29 mars 2021 et un peu de nuages dans l'après-midi. Notre gramoune a aussi vu qu'il y aura un peu de vent et que la mer sera agitée. Tout cela est vrai chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

