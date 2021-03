Le week-end du Sidaction 2021 a permis de collecter 4.479.159 euros de promesses de dons. "Un succès précieux et fort pour la lutte contre le sida après l'annulation de l'édition de l'an passé. Malgré la crise sanitaire et le contexte économique difficile, le public a été au rendez-vous. Un immense Merci !" écrit l'équipe nationale du Sidaction, dont nous publions ici le communiqué. (Photo AFP)

Cette année, les 3 jours de mobilisation, de sensibilisation et d’information ont permis d’atteindre 4 479 159 euros de promesses de don et de mettre la lumière sur le VIH/sida, particulièrement éclipsé ces derniers mois.

" Le week-end du Sidaction est un moment de collecte et de sensibilisation essentiel pour notre association. Face au contexte actuel incertain, aux difficultés économiques rencontrées par de nombreux français et à l’annulation de nos animations régionales, nous étions inquiets. Malgré cela, le grand public et les médias ont répondu présents au-delà de nos espérances. Nous remercions chaleureusement l’ensemble des donateurs pour leur générosité. Ils permettent à la lutte contre le sida de continuer d’avancer, dans la recherche, la prévention et dans le soutien aux associations d’aide aux personnes vivant avec le VIH " déclare Florence Thune, directrice générale de Sidaction.

Le week-end a été ponctué de moments forts grâce à l’engagement des médias partenaires de Sidaction. Les donateurs se sont mobilisés, avec un point d’orgue lors de la soirée du samedi 27 mars sur France 2 " Merci Line ". Dédié à Line Renaud, vice-présidente de Sidaction, ce programme fut l’occasion de la remercier de son engagement sans faille dans la lutte contre le sida et au sein de Sidaction, qui se poursuit jour après jour.

Sidaction a pu également compter sur son ambassadeur, Jean Paul Gaultier, qui a créé et mis en vente un nouveau produit partage : une paire de chaussettes " SAFE SEX FOREVER " dont les bénéfices sont reversés à notre association. Les chaussettes sont toujours disponibles sur https://sidaction.jeanpaulgaultier.com/ et chez Tom Greyhound à Paris.

Enfin, pour la première fois, un événement de gaming organisé par Chœur de Gamers a été mis en place et diffusé sur Twitch pour soutenir Sidaction. Les gamers et streamers mobilisés ont contribué à la sensibilisation et à ce résultat de collecte lors de nombreux talk-shows et animations.

" Le VIH ne doit pas être invisibilisé. Nous l’avons martelé durant ce week-end, la lutte contre le sida ne peut pas attendre. La crise sanitaire a eu un impact sur les activités de lutte contre le sida en France et à l’étranger : les prévisions pour les années à venir sont très préoccupantes. L’édition 2021 du Sidaction peut se résumer ainsi : continuons le combat et ne laissons pas le VIH regagner du terrain dans l’ombre de la COVID-19. Le grand public nous a entendu et nous l’en remercions " explique Florence Thune.

Sidaction remercie tous les donateurs, les centaines de bénévoles mobilisés dans toute la France, les médias, les journalistes, les animateurs, les influenceurs et les streamers qui ont fait de la lutte contre le sida une priorité durant ces trois jours. Le 110 reste ouvert jusqu’au 7 avril pour les personnes qui souhaitent encore faire un don.

Les fonds collectés ce week-end seront reversés à des programmes de recherche et de soins et à des programmes associatifs de prise en charge et d’aide aux personnes vivant avec le VIH, en France et à l’international. Aujourd’hui, 173 000 personnes vivent avec le VIH en France et 38 millions dans le monde.

Il est toujours possible de faire un don :

• Jusqu’au 7 avril. Par téléphone : en appelant le 110 (numéro d’appel gratuit)

• Et toute l’année :

- Par Internet : www.sidaction.org

- Par courrier : Sidaction - 228, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

- Par SMS au 92110 : en envoyant le mot DON pour faire un petit don de 5 euros (coût d’envoi du SMS gratuit ou inclus dans les forfaits SMS)