Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

Air Austral annonce la mise en place d'une série de vols ponctuels directs entre Mayotte et Marseille à compter du mois de juin, et ce pour toute la période de vacances scolaires de juillet/août 2021. Deux rotations sont ainsi programmées chaque semaine sur la période de vacances entre le 17 juin 2021 et le 12 septembre 2021, chaque jeudi et dimanche (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

