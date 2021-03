En 2020, l'évolution des naissances et des décès à La Réunion est sensiblement différente de celle observée dans l'Hexagone et dans d'autres territoires ultramarins, note l'Insee. "Ainsi, à La Réunion, les naissances sont stables, alors qu'elles diminuent nettement dans l'Hexagone (- 2,3 %). Quant aux décès, leur hausse est contenue à La Réunion (+ 1,8 % par rapport à 2019), alors qu'ils progressent fortement au niveau national (+ 9,3 %). La hausse des décès sur l'île résulte principalement du vieillissement de la population". Nous publions ici le communiqué de l'Insee (Photo d'illustration AFP)

• Augmentation modérée du nombre de décès

En 2020, 5 150 personnes domiciliées à La Réunion sont décédées. Le nombre de décès augmente peu (+ 1,8 % contre + 1,0 % entre 2018 et 2019). Cette hausse s’explique principalement par le vieillissement de la population et touche le plus fortement les 65-74 ans (+ 8 % par rapport à 2019).

Dans l’Hexagone, la hausse des décès est bien plus marquée en 2020 (+ 9,3 % par rapport à 2019), comme dans certains Drom, conséquence directe de la pandémie de Covid-19. Cette hausse touche particulièrement les personnes très âgées, de plus de 75 ans. En 2020, 46 % des décès ont eu lieu à domicile, 47 % à l’hôpital, contre respectivement 49 % et 43 % en 2019.

• Stabilité du nombre de naissances

En 2020, 13 160 enfants sont nés de mères domiciliées à La Réunion, soit autant qu’en 2019. Dans l’Hexagone, le nombre de naissances diminue nettement (- 2,3 %). En conséquence, le solde naturel, différence entre les naissances et les décès, s’élève à + 8 000 en 2020, soit le niveau le plus faible depuis 1951. La population de La Réunion est ainsi estimée à 857 800 personnes au 1er janvier 2021.