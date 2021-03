Dans une vidéo tournée le 27 mars 2021 par le média Konbini, le chanteur Eddy de Pretto révèle que son plat préféré... c'est le rougail saucisses. Il y donne la recette : "des saucisses de La Réunion, du riz, du piment, de l'ail". Dans une précédente vidéo sur le même média il avait déjà révélé que sa mère était réunionnaise. (Photo : capture d'écran Facebook / Konbini)

A l'occasion de la sortie de son nouvel album, Eddy de Pretto se révèle dans une vidéo tournée par Konbini et annonce : "mon plat préféré c'est le rougail saucisses". Pas surprenant quand on a une maman réunionnaise ! Le chanteur en donne la recette : "des saucisses de La Réunion, du riz, une sauce faite avec beaucoup de piment, d'ail. Tu mélanges tout ça et puis ça fait un rougail saucisses".

Alors d'accord avec sa recette ?

Dans une vidéo tournée en janvier, Eddy de Pretto avait raconté ses origines réunionnaises. "Ma mère est née à Saint-Joseph. Elle a pris le bateau à l'âge de 11 avec toute sa famille et m'a eu à Paris". Il ne cache pas que ses origines surprennent quand il en parle : "Quand j'ai dit sur scène que ma mère était de là, il y a eu un bruit 'wouah, ah ouais', parce que ça se voit pas tout de suite, tu te dis pas 'le gars il est Réunionnais' quoi".