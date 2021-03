BONJOUR LA REUNION - A la une de ce mardi 30 mars 2021 :



- Sept jours de blocage sur le canal de Suez : un impact limité pour La Réunion

- Régionales et départementales : l'hypothèse d'un report fait grincer des dents

- Covid : l'OMS suit la piste d'un animal intermédiaire, la France au pied du mur

- Saint-Denis : un appel à projets pour réhabiliter l'ancienne gare

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Faibles averses à prévoir

Sept jours de blocage sur le canal de Suez : un impact limité pour La Réunion

Pendant une semaine, le porte-conteneurs Ever Given a bloqué le canal de Suez. Ce lundi 29 mars 2021 au soir il a enfin été délogé et remis à flot, libérant la voie et permettant à plusieurs navires de traverser. Au total ce sont 425 bateaux qui ont été concernés par ce blocage. Mais l'impact pour La Réunion s'annonce minime : seuls deux porte-conteneurs ont dû dévier leur route pour rejoindre le Grand Port Maritime (GPM). Un retard d'une semaine à dix jours est prévu pour ces deux bateaux. Le réapprovisionnement de l'île ne sera pas perturbé d'après le GPM.

Régionales et départementales : l'hypothèse d'un report fait grincer des dents

Les élections régionales et départementales, initialement prévues en mars 2021 et désormais reportée aux 15 et 21 juin 2021, sont encore sur la sellette. En effet, compte tenu de la 3ème vague épidémique qui déferle sur la Métropole, le gouvernement réfléchit activement à un nouveau report, en septembre ou octobre 2021, voire même après la présidentielle de 2022. Le Conseil scientifique a de son côté renvoyé à l'exécutif la décision "éminemment politique" ce lundi 29 mars . Si la décision devrait être prise début avril, l'hypothèse fait déjà grincer des dents parmi les parlementaires de la droite locale

Covid : l'OMS suit la piste d'un animal intermédiaire, la France au pied du mur

Une transmission du virus à l'homme par l'intermédiaire d'un animal infecté par une chauve-souris est l'hypothèse privilégiée par le rapport d'experts internationaux sur les origines du Covid-19, dont les conclusions écartent aussi la thèse d'une fuite d'un laboratoire chinois.

Saint-Denis : un appel à projets pour réhabiliter l'ancienne gare

La ville de Saint-Denis lance un appel à projets pour l'exploitation du bâtiment Longère 2 dit de l'ancienne gare. La vocation économique du projet devra intégrer plusieurs critères notamment un espace de rencontre, d'échange social et d'animation dans un cadre attractif novateur. Mais aussi des animations thématiques en lien avec la philosophie du front de mer où l'exploitant devra proposer 4 animations thématiques à minima par an, un par trimestre. Enfin, les espaces auront pour objectif d'offrir un accueil chaleureux et convivial au public, répondant aux normes de sécurité sanitaire et autres. Nous publions ici le communiqué de la commune de Saint-Denis.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Faibles averses à prévoir

Ce mardi 30 mars 2021, Matante Rosina a son parapluie avec elle au cas où. Quelques petites averses sont à prévoir sur le littoral nord ce matin mais le temps est calme malgré tout sur l'île. Dans l'après-midi, les pluies débordent un peu partout dans l'intérieur de l'île et surtout du côté de Saint-Pierre, le massif du volcan et sur le Sud sauvage. Le mer est peu agitée.