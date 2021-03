Pendant une semaine, le porte-conteneurs Ever Given a bloqué le canal de Suez. 425 navires ont été concernés par ce blocage, mais l'impact pour La Réunion devrait minime : seuls deux porte-conteneurs ont dû dévier leur route pour rejoindre le Grand Port Maritime (GPM). Un retard d'une semaine à dix jours est prévu pour ces deux bateaux, ce qui ne devrait donc pas impacter le réapprovisionnement de l'île, d'après le GPM. Après sept jours de blocage, le porte-conteneurs a par ailleurs pu être remis à flot (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Un porte-conteneurs est arrivé à quai ce lundi 29 mars 2021, et deux pétroliers doivent arriver cette semaine. Il n'y a aucun risque de pénurie pour La Réunion" assure le commandant du GPM Fabrice Brunetti. Peu de navires à destination de La Réunion passent par le canal de Suez : en moyenne, seul un porte-container en provenance de l'Europe traverse le canal chaque semaine.

"Un navire, le MSC Sindy, a déjà entamé une déviation de parcours pour longer le cap Bonne Espérance (en Afrique du Sud ; ndlr). Il était attendu pour la fin de semaine, il devrait finalement arriver aux alentours du 12 avril. Un second navire, le Seamax Greenwich, est actuellement stationné à Port Saïd en Égypte, en attendant de savoir s'il entamera lui aussi un détour ou s'il attendra le dégagement du canal" détaille le commandant. Chacun des navires transportent à leur bord entre 800 et 1.000 conteneurs.

- Pas de pénurie en vue -

Si le GPM n'est pas en mesure de savoir quels biens exactement sont présents à bord des navires à destination de La Réunion, "aucun de ces deux containers ne transportent du pétrole ou des céréales" assure-t-il. "En matière de réapprovisionnement, un porte-container est arrivé ce lundi, et la grande majorité du trafic du GPM provient de l'océan Indien et de l'Asie, il n'y a aucune raison de paniquer" assure le GPM. Les retards prévus pour les deux navires impactés sont d'ailleurs assimilés à des retards pouvant survenir "en période de cyclone ou de grève, rien de très grave".

A noter qu'une partie des réapprovisionnements de La Réunion arrive par fret aérien, et n'est donc absolument pas impactée par ce blocage. Par ailleurs, en matière de pétrole, "les carburants importés à La Réunion viennent de Singapour. Nous ne sommes donc pas concernés à ce stade par le blocage du canal de Suez" indique la direction de la Société réunionnaise de produits pétroliers.

- Le bateau remis à fleu après sept jours -

Le porte-conteneurs Ever Given, qui a obstrué le canal de Suez pendant une semaine, perturbant le trafic maritime mondial, avait été remis à 80% dans la "bonne direction", lundi matin d'après l'Autorité du canal (SCA). Il a finalement pu être débloqué plutôt dans la journée, malgré des prévisions pessimistes de la part du directeur exécutif de Royal Boskalis, maison-mère de la société néerlandaise mandatée pour aider à le dégager. Ce dernier avait prévenu plus tôt dans la journée que "le plus dur restait à faire pour débloquer le navire".

Finalement, les manoeuvres se sont poursuivies à l'aide de plusieurs remorqueurs, jusqu'à ce que le navire se retrouve de nouveau brièvement coincé en travers du canal, selon des sites de visualisation du trafic maritime et des témoins sur place. Peu après 18h15 (heure de La Réunion), le navire s'est finalement retrouvé dans le sens de la circulation au milieu du canal, poupe et proue libérées. Au total, 30.000 mètres cube de sable ont été dragués et 13 remorqueurs déployés

Selon les autorités du canal, l'Égypte perdait entre 12 et 14 millions de dollars par jour de fermeture de ce canal qui voit passer qui voit passer environ 10% du commerce maritime international. Près de 19 000 navires l'ont emprunté le canal en 2020. L'assureur Allianz a estimé que chaque jour d'immobilisation pourrait coûter entre six et 10 milliards de dollars au commerce mondial. La valeur totale des biens bloqués ou qui devaient emprunter une autre route oscillait entre trois et 9,6 milliards de dollars.

as/www.ipreunion.com / [email protected] avec l'AFP