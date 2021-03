Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Les averses très importantes (>200 mm en 3 heures) qui affectent les hauts de l'Est (Saint-Benoit et Bras-Panon) font réagir les ravines et rivières ce mardi 30 mars 2021." Une crue soudaine est observée actuellement sur la station de Bethléem sur la Rivière des Marsouins. En 10 minutes, la hauteur d'eau est passée de 39 cm à 2,14 mètres. Même scénario sur la Rivière des Roches où au Bassin La Paix, le niveau d'eau est passé de 88 cm à 2,58 mètres en 5 min" souligne Vigicrue. Les deux rivières sont placées en vigilance crue jaune

