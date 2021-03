Les élections régionales et départementales, initialement prévues en mars 2021 et désormais reportée aux 15 et 21 juin 2021, sont encore sur la sellette. En effet, compte tenu de la 3ème vague épidémique qui déferle sur la Métropole, le gouvernement réfléchit activement à un nouveau report, en septembre ou octobre 2021, voire même après la présidentielle de 2022. Le Conseil scientifique a de son côté renvoyé à l'exécutif la décision "éminemment politique" ce lundi 29 mars . Si la décision devrait être prise début avril, l'hypothèse fait déjà grincer des dents parmi les parlementaires de la droite locale (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C’est le député David Lorion qui a réagi le premier, sur Twitter, ce mercredi 24 mars, évoquant l’éventuel report des élections. "Cette dérive n’est pas acceptable et met à mal notre démocratie", a-t-il fustigé" sur son compte twitter

Le @gouvernementFR s’apprêterait à reporter les élections régionales en s’appuyant sur une éventuelle décision du Conseil scientifique. Un vote pourrait ensuite avoir lieu au Parlement pour entériner cette décision. Cette dérive n'est pas acceptable et met à mal notre démocratie. — David Lorion (@David_Lorion) March 24, 2021

Ce jeudi 25 mars, c’est le député Jean-Luc Poudroux qui s’est fendu d’un très long communiqué où il évoque pèle mêle le manque d’équité concernant la campagne de vaccination dans les Outre-mer, l’équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, et, bien sûr, le report hypothétique des élections départementales et régionales.

"A quoi sert une loi si ce n'est pour revenir constamment pour la contredire par une autre loi quelques semaines, quelques mois après parce que le Gouvernement l'a décidé ?", s’interroge le député saint-leusien.

Il ne décolère pas : "je comprends que nous, les députés de la République, devons être réactifs, mais là, c'est vraiment prendre le Parlement pour une simple chambre d'enregistrement et d'exécution de ce que décide le Gouvernement tout seul dans son coin sans associer vraiment les élus". Il dénonce ensuite le "manque d’anticipation" du gouvernement dans cette crise. "Si la loi avait vraiment du sens pour le gouvernement, celui-ci aurait mis à disposition dans chaque commune tous les moyens pour faciliter le vote des électeurs", estime-t-il.

- La peur de la confusion -

D’autres réactions devraient certainement suivre ces prochains jours. Force est de constater qu’à l’image de la Métropole, les élus réunionnais ne veulent pas d’un report des élections. Et pour cause, tout d’abord, certains décideurs politiques estiment que ce nouveau report pourrait créer une confusion alors que les grandes manœuvres de la campagne des présidentielles démarreront dès septembre prochain. Organiser des élections alors que les candidats à la présidence se positionnent pourrait troubler l’électorat et fausser les résultats des régionales et des départementales.

Certains vont même jusqu’à penser que le président de la République Emmanuel Macron tente de repousser les régionales et les départementales à 2022, après les présidentielles, afin de ne pas subir de revers électoral à quelques mois d’un scrutin où il devrait, en toute logique, être candidat à un second mandat.

D’autres estiment qu’il est trop tard pour décider d’un report, la machine étant déjà lancée pour plusieurs candidats, déjà en campagne ou sur le point de se lancer.



- Plusieurs candidat.e.s déjà sur la ligne de départ -

Concernant les régionales, Vanessa Miranville est sur le terrain depuis plusieurs mois. Olivier Hoarau a confirmé sa candidature et le lancement de sa campagne. Huguette Bello et Ericka Bareigts sont tout proche d’officialiser leur candidature. La maire de Saint-Paul a déjà obtenu le soutien de 150 personnalités. La maire de Saint-Denis affine sa stratégie et a d’ores et déjà obtenu le soutien du maire de Saint-Benoît, Patrice Selly, et de son mouvement, Banian et du Parti communiste réunionnais.

L’artiste Richard Riani a confirmé sa présence aux régionales. Jean-Pierre Marchau prépare également sa liste écologiste.

Concernant les départementales, les candidatures commencent à s’officialiser. Cyrille Melchior a déjà annoncé être candidat dans son canton, tout comme Nassimah Dindar à Saint-Denis, aux côtés de l’élu de la majorité municipale Jean-François Hoareau. L’ancienne députée Monique Orphé a également annoncé sa candidature à Saint-Denis avec Gérard Françoise. Brigitte Adame et David Belda seront quant à eux présents sur le canton 3 de Saint-Denis.

A Sainte-Marie, Céline Sitouze se lance avec Antony Venerosy tandis que le conseiller départemental sortant, Remy Lagourgue, fera cavalier seul, suite à son divorce avec la majorité municipale.

Le report pourrait ainsi bouleverser certaines stratégies régionales.

La gauche aurait alors peut-être le temps de se retrouver, de discuter et de faire un projet commun pour les régionales. A droite, le procès de Didier Robert étant alors passé et une éventuelle condamnation certainement prononcée, les différents leaders auraient le recul nécessaire pour décider de soutenir le président de Région sortant ou de se trouver un autre champion pour mener une liste aux régionales.

Selon le gouvernement, la décision devrait être prise dans les prochains jours, après avoir recueilli l’avis du Conseil scientifique - qui a décidé de laisser le soin à l'exécutif de décider - et rencontré les différents chefs de parti. En cas de report, une nouvelle loi devra être votée, mettant en pause une campagne qui vient tout juste de vraiment démarrer.

