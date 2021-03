Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Météo France annonce que toute la moitié Est de La Réunion passe en vigilance fortes pluies et orages. "La Réunion demeure dans un environnement chaud et instable. Des averses, localement fortes se produisent sur la moitié Nord-Est. Elles prennent rapidement un caractère orageux avec une préférence pour les moitiés Est et Sud-Est de l'île." (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

