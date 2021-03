Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Sur la RN1 au Port et à Saint Paul, les travaux de raccordement des bretelles d'entrée et sortie au nouveau pont de la Rivière des Galets sont terminés, indique le CRGT. "A l'issue des travaux de la nuit dernière, l'accès au giratoire du Sacré Coeur dans le sens Ouest/Nord ne se fait plus par le pont métallique de la Rivière des Galets. La limitation de vitesse aux poids lourds de plus de 19 tonnes n'est donc plus nécessaire. Pour rappel, la circulation sera interdite dans les deux sens cette nuit de 19h à 5h entre l'échangeur du Sacré Coeur et celui de Cambaie pour des travaux de finition." (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

