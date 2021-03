"Nous détestons l'éducation en ligne, nous avons vraiment l'impression de perdre le contrôle" : c'est avec ces paroles parodiées que les professeurs américains du clip commencent à chanter "Another window on Zoom" ("une fenêtre de plus sur Zoom") reprenant le titre de Pink Floyd, "Another brick in the wall" ("Une brique de plus dans le mur").

Des propos qu'a repris notre ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer. Un tweet qui n'a pas plus à tout le monde, dans un contexte de crise sanitaire qui poussent de nombreux élus à demander la fermeture des écoles.

Comme l'indique BFM, l'auteure de la chanson a répondu au ministre français, en le remerciant d'avoir relayé son clip mais en ajoutant : "c'est basé sur la situation où je vis en Californie, où nos professeurs sont déjà vaccinés. C'est assez différent de la situation en France". Un petit tacle qui s'est pas passé inaperçu sur Twitter.

I'm really pleased that Monsieur Blanquer enjoyed my song. However it's based on the situation where I live in California, where our teachers are already vaccinated. It's quite different to the situation in France. https://t.co/cixsH9YaRK