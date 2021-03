BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 31 mars 2021 :



- Covid-19 : La Réunion dépasse le seuil des 1.000 cas par semaine

- NRL : viaduc inauguré, demi-route toujours fermée

- A la barre, des témoins de la mort de George Floyd confient leur effroi face à son calvaire

- Le Bisik accueille Arashkha en concert ce dimanche

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Matinée calme, après-midi pluvieuse

Covid-19 : La Réunion dépasse le seuil des 1.000 cas par semaine

A quelques jours d'une nouvelle prise de parole du préfet Jacques Billant, la situation sanitaire de l'île est plus dégradée que jamais. Pour la première fois, la préfecture confirme plus de 1.000 cas de Covid-19 en l'espace d'une semaine. Le taux d'incidence s'est envolé pour atteindre les 120 pour 100.000 habitants. 13 personnes sont décédées, portant à 115 le nombre de décès dans l'île depuis le début de la crise sanitaire. Alors que les autorités parlaient jusqu'ici d'une situation "stabilisée", malgré des indicateurs toujours plus inquiétants, elles ont finalement changé de ton ce mardi 30 mars 2021 en admettant que la situation "continuait de se dégrader"

NRL : viaduc inauguré, demi-route toujours fermée

Ce mardi 30 mars 2021, la Région a inauguré en grande pompe la partie viaduc de la Nouvelle route du littoral (NRL). Un rendez-vous ponctué d'applaudissements, d'anecdotes, de remises de médailles et de dévoilement de plaques. L'événement fastueux s'est tenu quelques mois avant les régionales, quand la période pré-électorale demande justement la plus grande sobriété. Un rendez-vous où l'on a parlé de ce projet fabuleux qu'est la NRL en mentionnant quelques passages "houleux" sans s'attarder dessus. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes quand il s'agit d'admirer un "ouvrage remarquable"... terminé certes, mais sur lequel on ne peut toujours pas rouler.

A la barre, des témoins de la mort de George Floyd confient leur effroi face à son calvaire

"J'ai pensé être témoin d'un meurtre". Un jeune homme noir, expert en arts martiaux, a expliqué, mardi devant le tribunal de Minneapolis, comment il avait tenté le 25 mai de convaincre le policier blanc Derek Chauvin de laisser George Floyd respirer. En vain.

Le Bisik accueille Arashkha en concert ce dimanche

Ce dimanche 4 avril 2021, le Bisik accueille "Arashkha" en concert. L'artiste à l'univers électro-world présentera son quatrième album sorti le 28 août 2020 " Wind Space & Rythm ". Cet album est révélateur d'un genre métissé, puisant ses influences dans ses racines iraniennes et réunionnaises, agrémentées de sonorités persanes envoûtantes. Quelques nouveautés seront également au programme comme le "Asian project " sur lequel travaille actuellement l'artiste avec des percussions chinoises bien présentes sur île mais encore méconnues. Afin que ces événements se déroulent dans le respect des règles sanitaires, des nouvelles formules sont proposées aux spectateurs. Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Matinée calme, après-midi pluvieuse

Ce mercredi 31 mars 2021, Matante profite du beau soleil de ce matin pour faire un peu de jardinage. Dans l'après-midi le temps est maussade et pluvieux dans l'intérieur de l'île. La mer est peu agitée. Une petite houle est présente sur le sud-ouest.