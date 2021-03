Emmanuel Macron prononcera une allocution à 22h (heure de La Réunion) ce mercredi 31 mars annonce l'Élysée. Le président de la République parlera après sa réunion avec le Conseil de défense qui a commencé à 11h (heure de La Réunion) à l'Elysée. Fermer les écoles en avançant les vacances ? Etendre les mesures de freinage à d'autres départements ? Ou bien "pousser les murs" des hôpitaux en attendant l'impact des vaccinations ? Face aux critiques sur sa stratégie anti-Covid avec plus de 5.000 patients "en soins critiques", le chef de l'Etat devra faire des choix difficiles ce mercredi soir

Emmanuel Macron prononcera une allocution à 20h aujourd'hui, annonce l'Élysée #AFP pic.twitter.com/BWLRljRylc — Agence France-Presse (@afpfr) March 31, 2021

Une nouvelle fois, les Français sont donc suspendus aux arbitrages que le chef de l'Etat. Aucune indication n'a filtré sur le contenu de cette intervention, mais depuis le début de la crise il y a un an, les allocution présidentielles sont devenues synonymes de décisions de grande ampleur.

Pour trancher, Emmanuel Macron tiendra compte des dernières données épidémiques, qu'il a examinées mardi soir, notamment avec le Premier ministre Jean Castex. La tendance reste inquiétante avec une hausse des chiffres mettant l'hôpital sous une très forte tension. Le nombre de malades en réanimation a grimpé, à 5.072, au-delà des capacités hospitalières normales et du pic de la deuxième vague de novembre. Le taux d'incidence a également augmenté.

Lire aussi : Face à la troisième vague qui monte, Macron va trancher

A La Réunion, la situation sanitaire est plus dégradée que jamais. Pour la première fois, la préfecture confirme plus de 1.000 cas de Covid-19 en l'espace d'une semaine. Le taux d'incidence s'est envolé pour atteindre les 120 pour 100.000 habitants. 13 personnes sont décédées, portant à 115 le nombre de décès dans l'île depuis le début de la crise sanitaire. Alors que les autorités parlaient jusqu'ici d'une situation "stabilisée", malgré des indicateurs toujours plus inquiétants, elles ont finalement changé de ton ce mardi 30 mars 2021 en admettant que la situation "continuait de se dégrader"

Lire aussi : 13 décès, seuil des 1.000 cas par semaine dépassé, explosion du taux d'incidence : La Réunion ne va pas bien

www.ipreunion.com / [email protected]