Le mandat de Luc Rosello, directeur du Centre dramatique national de l'océan Indien (Théâtre du grand marché - La Fabrik) a été reconduit pour trois ans à l'issue d'un "dialogue concerté avec les collectivités territoriales partenaires, et l'agrément de Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture" indique la préfecture. Son mandat est renouvelé pour une période de trois ans à partir du 1er janvier 2022 (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Au cours de son premier mandat, Luc Rosello a déployé un projet ambitieux au service des artistes et du public qui a permis de renouveler profondément l’identité et les moyens du centre dramatique" souligne la préfecture.



Dans la poursuite de ce qui a été entrepris, ce second mandat devra permettre à Luc Rosello "de finaliser la reconfiguration du centre dramatique, de développer son réseau de diffusion et de renforcer encore la part du budget dédiée à la production pour impulser un nouvel élan à la création réunionnaise"