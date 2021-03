Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

A la suite du tirage au sort qui a eu lieu à 14 heures ce mercredi 31 mars 2021, les listes des coureurs inscrits à ce jour sont disponibles sur le site du Grand Raid. Pour ceux qui n'auraient pas été tirés au sort, une liste d'attente est mise en place, et permettra à certains de pouvoir s'inscrire si des désistements ont lieu. Il reste par ailleurs des place pour le Trail de Bourbon et et le Zembrocal Trail (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

