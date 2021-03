Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

"A partir du mardi 32 février à 26h75, les écoles seront entrouvertes. L'accès se fera en crabe" déclare le plus naturellement du monde Jean Castex, Premier ministre, dans une vidéo circulant sur Twitter. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un montage. Mais ce dernier est tellement bien exécuté, qu'il faut quelques instants pour réaliser les absurdités qui y sont proférées. Une façon de se moquer des annonces gouvernementales, tout particulièrement après la mise en place d'un confinement avec sorties sans limite de temps et sans attestation. On se croirait presque dans la vraie vie. (Photo d'illustration AFP)

