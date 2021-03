Avec 758 cas de dengue confirmés du 15 au 21 mars, l'épidémie s'accélère dans l'île. 20 communes sont concernées avec des regroupements de cas principalement situés dans l'Ouest au Port, Saint-Paul et La Possession, et sur le territoire Sud à Saint-Joseph. A ce jour, seul le sérotype 1 a été mis en évidence parmi les cas confirmés. Les hospitalisations pour forme sévère en augmentation. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Depuis le début de l’année, 308 personnes ont été prise en charge aux urgences et 114 patients affectés par la dengue ont été hospitalisés dont 19% pour une forme sévère (en augmentation en comparaison avec 2019 et 2020). Bien que rares, des manifestations ophtalmologiques (baisse brutale et parfois sévère de la vue) ont été rapportées chez certains patients, une semaine après l’apparition des premiers symptômes de la dengue. Il est recommandé dans ce cas de consulter un ophtalmologiste ou de se rendre aux urgences.



Afin de limiter la propagation de l’épidémie, et de prévenir les formes graves de la maladie nécessitant une hospitalisation, la préfecture et l’ARS rappellent à la population l’importance de consulter un médecin dès l’apparition de symptômes, de se protéger des piqûres de moustiques et d’éliminer les gîtes larvaires chez soi.



- Situation de la dengue au 31 mars 2021 (données Cellule Santé Publique France en région, ARS) -

Des cas sont recensés dans 20 communes : Bras Panon, Saint-Paul, Saint André, Trois Bassins, Saint-Benoit, Saint-Leu, Sainte-Rose, Le Tampon, Salazie, Saint-Philippe, Saint-Denis, L’Etang Salé, Sainte-Marie, Petite Ile, Sainte-Suzanne, La Possession, Le Port, Saint-Joseph, Saint-Louis, Saint-Pierre.

• Dans l’Ouest : le nombre de cas rapportés dans la commune du Port continue d’augmenter (55% des signalements). Le nombre de cas poursuit également sa hausse à La Possession et à Saint-Paul (11% des signalements chacun). De nouveaux regroupements de cas sont identifiés à Saint-Paul.

• Dans le Sud, après une stabilisation à Saint-Joseph, le nombre de cas repart à la hausse (5% du total).

• Dans le Nord, des foyers de dengue sont mis en évidence à Saint-Denis dans les quartiers de la Bretagne et Sainte-Clotilde.

Seules les communes de la Plaine des Palmistes et Cilaos n’ont pas rapporté de cas pendant 4 semaines consécutives.

Les regroupements de cas (foyers de dengue) ont été identifiés dans les quartiers suivants :

Région Ouest

• Le Port (Cité Parny, Manes, Satec, SIDR Basse, SIDR Haute, Ariste Bolon, Epuisement, Saint Ange d’Oxile, Vieille ville, Say, Piscine, Magellan, Zac1, Orée du Bois, ZUP 1, Lot Sedre, Cœur Saignant Haut, Cœur Saignant Bas, Rivière des Galets)

• La Possession (Moulin Joli, St Laurent, Ste Thérèse, Cap Noir, Ravine à Malheur)

• Saint Paul (La Plaine, Jacquot, Poudrière, La Baie, Bellemène, Trou d’eau, La Saline les Bains, Lotissement Bellevue, Fleurimont, Plateau Caillou)

Région Sud

• Saint-Joseph (Les Jacques, La Cayenne, Le Butor, Le Goyave, Carosse)

• Tampon (Quatre Cents)

• Saint-Pierre (Les Casernes)



Région Nord

• Saint-Denis (La Bretagne (partie Basse), Sainte Clotilde)



- Recommandations pour lutter contre la dengue -



• Se protéger et protéger son entourage contre les piqûres de moustiques, y compris durant les 7 jours suivants l’apparition des symptômes :

o Utilisation de répulsifs,

o Installation de moustiquaires,

o Port de vêtements longs,

o Utilisation de diffuseurs.

Continuez à se protéger, même si on a déjà été malade de la dengue antérieurement ; plusieurs sérotypes de la dengue peuvent circuler et une infection par un sérotype ne protège de l’atteinte par un autre sérotype.

• Eliminer les gîtes larvaires : vider tout ce qui peut contenir de l’eau tout autour de son domicile

• Consulter un médecin en cas de symptômes (fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements, fatigue...) et réaliser le prélèvement en laboratoire d’analyse médicale prescrit par votre médecin pour confirmation du diagnostic de la dengue.