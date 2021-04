BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce jeudi 1er avril 2021 :



- La Métropole se reconfine, pas La Réunion (pour le moment)

- Massacres au Mozambique, le chantier géant de Total en danger

- Viaduc de la NRL : triathlon et saut à l'élastique en attendant l'ouverture de la route

- TCO : opération nettoyage pour les réservoirs d'eau de Saint-Leu

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuages et averses dans l'est, soleil sur les plages

La Métropole se reconfine, pas La Réunion (pour le moment)

Alors qu'un reconfinement partiel de toute la Métropole a été annoncé ce mercredi 31 mars 2021, Emmanuel Macron a précisé que les territoires ultra-marins n'étaient pas concernés par cette mesure. Pour l'heure donc, La Réunion échappe aux restrictions interdisant les déplacements à plus de 10 km de chez soi. Il faudra cependant attendre vendredi 2 avril et la prise de parole du préfet Jacques Billant pour savoir si les restrictions sanitaires ne seront pas durcies dans l'île. Une option peu probable, alors que la situation sanitaire continue de se dégrader. La préfecture a indiqué lors de la réunion hebdomadaire avec les maires de l'île que des annonces seraient faites ce vendredi

Massacres au Mozambique, le chantier géant de Total en danger

Ça se passe à côté de chez nous... au Mozambique, au Nord-Est, dans la province de Cabo Delgado, où le pétrolier français Total, assisté d'un important consortium d'entreprises internationales, a lancé les opérations pour la mise en oeuvre d'un énorme chantier, évalué à 25 milliards de dollars, destiné à exploiter les gisements de gaz naturel situés dans la concession dite Offshore Area 1, au large de la péninsule d'Afungi. Mais aujourd'hui toute la région est sous la menace des islamistes Ahlu al-Sunna Wal Jamaa, émanation de l'État islamique en Afrique centrale

Viaduc de la NRL : triathlon et saut à l'élastique en attendant l'ouverture de la route

Le jour même de l'inauguration de la portion viaduc de la Nouvelle route du littoral (NRL) ce mardi, Didier Robert a promis de valoriser cette demi-route le temps de pouvoir rouler dessus. Soit pas avant décembre 2021, date de la livraison du raccordement entre le pont et la Grande chaloupe. S'il avait simplement évoqué la possibilité de "se promener" ou de faire "du vélo" sur ce pont de 29 mètres de largeur, Imaz Press vous dévoile aujourd'hui quelles sont les autres activités envisagées au cours de l'année pour profiter du viaduc.

TCO : opération nettoyage pour les réservoirs d'eau de Saint-Leu

Pour préserver la qualité de l'eau et assurer la sécurité sanitaire des consommateurs, la société SAUR Derichebourg Aqua OI procède une fois par an au nettoyage de ses 33 réservoirs d'eau potable afin d'éviter tout risque de dégradation de l'eau. Cette année, la campagne de nettoyage des réservoirs de Saint-Leu commencée début février, se terminera fin mai. Nous publions ici le communiqué de la société SAUR Derichebourg et du TCO.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuages et averses dans l'est, soleil sur les plages

Ce jeudi 1er avril 2021, Miyu, le chat de Matante Rosina, tourne en rond, signe que la pluie est présente sur l'est de l'île (de Saint-Philippe jusqu'à Saint-Benoît). Sur le reste de l'île, le soleil brille. En fin de matinée, les nuages débarquent sur le relief et amènent des averses. Les nuages devraient s'étaler sur le nord-ouest de notre île. Sur les plages sud-ouest et le littoral nord-est, le ciel est dégagé. Quelques rafales sont à noter sur le littoral nord-est et sud-ouest (entre 40 à 60 km/h). On pourra admirer des vagues de 2 mètres au sud des Aigrettes jusqu'à la Pointe de la Table.