Mehdi Boukerrou, nommé récemment directeur de la délégation de La Réunion du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), renonce finalement à son poste. Sa nomination a provoqué un tollé du côté des élus réunionnais, qui appellent plutôt à un "recrutement local". Face à la polémique, Mehdia Boukerrou a contacté la présidence du CNFPT pour annoncer le retrait de sa candidature. (Photo : capture d'écran Linkedin)

C'est à travers ce courrier que Mehdi Boukerrou a transmis sa décision de refuser le poste de directeur du CNFPT à la présidence du centre : "J'ai décidé après mures réflexions de ne pas donner suite à votre proposition de recrutement pour le poste de directeur régional de la délégation Réunion du CNFPT, ce qui constitue pour moi un renoncement important à un poste qui correspond à mes valeurs et à mes convictions, celles de contribuer à offrir à tous, par l'acquisition de compétences, des opportunités de réussite professionnelle au bénéfice de l'intérêt général". Cela fait deux ans que l'administrateur travaille à la DIECCTE de La Réunion, indique-t-il.

"J'ai bien conscience que les enjeux de contestation sur cette nomination dépassent ma simple personne, mais il ne m'est pas possible d'admettre que ma famille et moi-même fassions l'objet d'une campagne calomnieuse, bien que mon recrutement ait été fondé sur une analyse précise de mes aptitudes statutaires et de mon expérience professionnelle" ajoute-t-il. "Il m'est vraiment difficile de constater être au coeur d'une polémique autour de la discrimination à l'embauche, alors même que je travaille sur ce sujet depuis de très nombreuses années. Dans ces circonstances dommageables pour moi et ma famille, j'estime que les conditions ne sont pas réunies pour prendre ce poste en toute sérénité. Je le regrette. En responsabilité et en signe d'apaisement, je prends cette décision de retrait tout en vous remerciant pour le soutien et la confiance que vous m'avez accordés."

Le président du CNFPT transmet ce courrier et indique qu'il "regrette son retrait". "Je pensais que travailler et habiter sur une île dont les Réunionnais incarnent si bien la richesse de la diversité, y être engagé professionnellement et familialement, pouvait permettre de se prévaloir comme légitime dans un poste à responsabilité, dès lors que le principe d’égalité de traitement des candidats était strictement respecté" écrit le président François Deluga qui évoque une "campagne nauséabonde, ciblant personnellement le candidat pressenti, et colportant de fausses informations,, retentissant sur sa famille". Ainsi il ajoute :" j’estime que des limites sont franchies, des limites qui fondent notre République, et qui vont à l’encontre de mon engagement au CNFPT. Je prends donc acte de la décision de retrait de Monsieur Mehdi BOUKERROU et lui souhaite, malgré le contexte compliqué du moment, pleine réussite dans la poursuite de sa carrière à La Réunion, où il réside et exerce avec succès les fonctions de directeur adjoint, secrétaire général de la DIECCTE".

Une nouvelle procédure de recrutement sera lancée dans les prochaines semaines afin de pourvoir au remplacement de l’actuelle directrice, qui part à la retraite.

- Nombreuses réactions après sa nomination -

La nomination de Mehdi Boukerrou au poste de directeur de la délégation réunionnaise du CNFPT a provoqué un tollé du côté des élus de l'île. Le 29 mars, la maire de Saint-Denis Ericka Bareigts a pris la décision de démissionner de ses fonctions au Conseil régional d'orientation de La Réunion (CNFPT) où elle venait d'être élue : "cette nomination (de Mehdia Boukerrou, ndlr) va à l'encontre du combat que je mène depuis des années pour favoriser, à compétences requises, le parcours de Réunionnais compétents".

Le président du Conseil régional Didier Robert s'est lui aussi opposé à cette nomination, tout comme le président du Conseil départemental Cyrille Melchior : "sans préjuger des compétences de Monsieur Boukerrou, je ne peux que regretter cette décision prise alors même que de nombreux Réunionnais vivant sur notre territoire possèdent toutes les aptitudes pour diriger cet organisme". Serge Hoareau, président de l'association des maires (AMDR), s'est dit étonné "de voir qu’un organisme censé gérer la formation des 42.000 agents de la Fonction Publique Territoriale de La Réunion ne promeuve pas un cadre territorial formé en son sein, avec une bonne connaissance des collectivités locales".

Le député Jean-Hugues Ratenon pour sa part avait demandé à Mehdia Boukerrou "de faire marche arrière par respect envers les Réunionnais et ceux qui s’investissent pour acquérir des compétences". Le député Jean-Luc Poudroux quant à lui a souhaité dénoncer "de manière très ferme de telles modalités de recrutement qui sont d'un autre temps". La maire de Saint-Paul Huguette Bello a qualifé ce recrutement de "choix parisien effectué sans concertation avec les élus réunionnais".

Le CREFOM, sous la signature du délégué régional Richel Sacri, a appelé au boycott de cette instance "car il est à craindre que la nouvelle direction locale trouve un terrain favorable à l'expansion des cadres hexagonaux au sein des collectivités territoriales jusqu’ici préservées". Gilles Leperlier, président de l'association Nou lé kapab, a estimé qu'il était "de la responsabilité de Monsieur Boukerrou de reconsidérer cette nomination et de reprendre son poste au sein de la DIECTTE Réunion, là où son recrutement peut d’ailleurs déjà susciter des questionnements".

D'autres figures politiques de l'île comme l'écologiste Emmanuel Doulouma, ont dénoncé "le déferlement d'une vague de contestations locales" et la mise en avant du concept de "préférence régionale" : "sur la forme cette levée de boucliers me laisse très perplexe notamment sur sa visée purement électoraliste et populiste alors que la "préférence régionale" est contraire aux principes fondamentaux de la constitution".

www.ipreunion.com / [email protected]