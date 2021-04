Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

La députée Nadia Ramassamy a écrit ce jeudi 1er avri 2021 à Jean Castex et à Jean-Mchel Blanquer. Elle demande au Premier minsitre et au minsitre de l'Education d'organiser les épreuves orales du Capes (certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré) en visioconférence plutôt qu'en présentiel, "afin de permettre aux candidats des Outre-mer de bénéficier de conditions d'examen décentes et de ne pas mettre leur santé en danger en se rendant dans l'Hexagone, où l'incidence du virus est beaucoup plus élevée". Les épreuves écrites du Capes nt déjà eu lieu à La Réunion et les candidats attendent leurs résulats. Nous publions ci-dessous la lettre de Nadia Ramassamy

La députée Nadia Ramassamy a écrit ce jeudi 1er avri 2021 à Jean Castex et à Jean-Mchel Blanquer. Elle demande au Premier minsitre et au minsitre de l'Education d'organiser les épreuves orales du Capes (certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré) en visioconférence plutôt qu'en présentiel, "afin de permettre aux candidats des Outre-mer de bénéficier de conditions d'examen décentes et de ne pas mettre leur santé en danger en se rendant dans l'Hexagone, où l'incidence du virus est beaucoup plus élevée". Les épreuves écrites du Capes nt déjà eu lieu à La Réunion et les candidats attendent leurs résulats. Nous publions ci-dessous la lettre de Nadia Ramassamy