Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 15 heures

Ce jeudi 1er avril 2021, Miyu, le chat de Matante Rosina, tourne en rond, signe que la pluie est présente sur l'est de l'île (de Saint-Philippe jusqu'à Saint-Benoît). Sur le reste de l'île, le soleil brille. En fin de matinée, les nuages débarquent sur le relief et amènent des averses. Les nuages devraient s'étaler sur le nord-ouest de notre île. Sur les plages sud-ouest et le littoral nord-est, le ciel est dégagé. Quelques rafales sont à noter sur le littoral nord-est et sud-ouest (entre 40 à 60 km/h). On pourra admirer des vagues de 2 mètres au sud des Aigrettes jusqu'à la Pointe de la Table.

