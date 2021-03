Le jour même de l'inauguration de la portion viaduc de la Nouvelle route du littoral (NRL) ce mardi, Didier Robert a promis de valoriser cette demi-route le temps de pouvoir rouler dessus. Soit pas avant décembre 2021, date de la livraison du raccordement entre le pont et la Grande chaloupe. S'il avait simplement évoqué la possibilité de "se promener" ou de faire "du vélo" sur ce pont de 29 mètres de largeur, Imaz Press vous dévoile aujourd'hui quelles sont les autres activités envisagées au cours de l'année pour profiter du viaduc. (Photo rb/www.ipreunion.com)

C'est une information exclusive d'Imaz Press : le viaduc ne va pas rester totalement vide durant cette année 2021. Livré officiellement ce mardi 31 mars 2021 au cours d'une inauguration en grande pompe, le pont de 5,4 km devrait accueillir plusieurs animations, événements ou activités au cours de l'année, afin de le rentabiliser. Des projets sur la table, sérieusement étudiés actuellement.

Didier Robert a indiqué ce mardi qu'il souhait que les Réunionnais "s'approprient" cette portion de route. "Nous allons à travers des journées "route libre", faire en sorte que cette route soit prise en main par les Réunionnais, qu'ils puissent se promener, se déplacer à vélo ou à trottinette, avant que la circulation prenne le pas. Ça fait partie des sujets sur lesquels nous voulons travailler."

Mais selon nos informations, la balade et la bicyclette sont loin d'être les seuls projets étudiés. Le viaduc étant livré maintenant, il va falloir tenir jusqu'au mois de décembre, date de la livraison du raccordement, et date à partir de laquelle les automobilistes devraient pouvoir emprunter ces 5,4 km de pont. Trois grands projets sont à l'étude.

• Course de vitesse et triathlon

Si le président de Région a évoqué la possibilité de se promener en vélo, ce sont de véritables compétitions qui sont envisagées pour l'heure. Les plus grands sprinteurs sont donc attendus de pied ferme pour courir droit devant eux. La largeur du pont (29 mètres) permettrait d'accueillir, en espérant que la situation sanitaire le permette, de nombreux participants. Il se dit même dans les couloirs de la Pyramide inversée que des compétitions de triathlon seraient envisagées avec une partie en mer, sous le viaduc, une partie en vélo sur le viaduc et une partie course, également sur le viaduc.

• Aventure et saut à l'élastique

Bien plus original, mais pas totalement illogique au vu de la configuration du viaduc : un parcours "aventure" est envisagé sur le pont. Si les détails restent encore à affiner, il pourrait s'agir ou bien d'un événement ponctuel, étalé sur plusieurs jours, ou bien de "week-ends aventure" organisés à plusieurs reprises dans l'année. Dans tous les cas, une station "saut à l'élastique" est sérieusement étudiée. Elle pourrait pour sa part être pérenne, avant de disparaître, bien entendu, quand les voitures feront leur apparition sur le viaduc à la fin de l'année. Les 30 mètres de hauteur de la route-pont permettraient en effet une expérience assez incongrue, pour les amateurs de sensations fortes. Un moyen aussi de redorer le blason de la Région grâce à cette activité qui devrait ameuter un bon nombre de curieux.

• Natation et exploration des fonds marins

Un troisième volet est sur la table, et celui-ci concerne davantage la partie mer. En-dehors du triathlon, des sessions natation et apnée sont envisagées dans les eaux du viaduc. Selon les spécialistes en charge du chantier, les 48 piles se sont véritablement faites coloniser par la faune marine et leur base est désormais incrustée de coquillages et algues en tout genre. L'occasion de développer la plongée sous-marine : le viaduc de la NRL pourrait alors devenir un nouveau spot à la mode, pourquoi pas pérenne même après l'ouverture du pont aux voitures. Il est aussi question de développer un espace pour les entrainements et les compétititons de natation en eaux vives avec plongeoirs et bassins de récupération

Les questions de sécurité étant bien sûr cruciales, ce double projet, natation, plongée, pourrait être le dernier à voir le jour. En effet, selon nos informations exclusives, l'appel d'offre concernant cette sécurisation sera lancée en même temps que celui portant sur le raccordement entre le viaduc et la Grande Chaloupe... Cela risque de prendre un peu (ou beaucoup) de temps...

