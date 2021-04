A l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme ce vendredi 2 avril 2021, la Fondation Orange célèbre ses 30 ans de mobilisation "pour mieux faire connaitre l'autisme, faciliter l'insertion sociale et permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes de troubles du spectre autistique et leurs familles". A La Réunion, Orange est notamment partenaire de l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA). Nous publions leur communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration AFP)

En 2021, la Fondation Orange franchit le cap des 30 années de mobilisation pour mieux faire connaitre l’autisme, faciliter l’insertion sociale et permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes de troubles du spectre autistique et leurs familles. Depuis 1991, la Fondation Orange est la seule Fondation d’entreprise à faire de l’autisme un axe de mécénat.

En trois décennies, 30 millions d’euros ont permis de soutenir plus de 2350 projets en France dont plus de 200 programmes de recherche, 1450 structures d’accueil et 24 initiatives d’habitat inclusif. Chaque année, 3500 personnes bénéficient du soutien de la Fondation Orange dans le domaine de l’autisme.

A l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, Elizabeth Tchoungui, Directrice exécutive RSE, Diversité et Solidarité d’Orange, Présidente Déléguée de la Fondation Orange a déclaré : "depuis 1991, la Fondation Orange a considérablement fait progresser la cause de l’autisme, en France d’abord, puis en Afrique"

"L’ensemble des projets soutenus depuis de nombreuses années contribue à assurer une meilleure prise en charge des personnes avec autisme mais aussi un meilleur accompagnement de leurs familles et des aidants. Je suis convaincue du potentiel que le numérique peut apporter dans la prise en charge, l’apprentissage et l’autonomie de ces publics. A l’inverse, ces profils ont également beaucoup à apporter au numérique et, plus largement, à notre société toute entière. C’est pourquoi nous avons souhaité aller plus loin dans l’insertion en créant un programme spécifique pour le recrutement de personnes avec autisme avec la volonté d’augmenter les opportunités d’emploi dans les métiers du numérique" détaille-t-elle.

Depuis plus de 30 ans, la Fondation Orange est au cœur de l’engagement sociétal du Groupe. De nombreux salariés s’engagent pour faire du numérique un facteur d’égalité des chances y compris pour les personnes avec des troubles du spectre autistique. A la Réunion, la fondation accompagne notamment l’association ALEFPA depuis plusieurs années.