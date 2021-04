Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Ce vendredi 2 avril 2021, Matante Rosina est dans l'est aujourd'hui et se réveille sous la pluie. Elle décide donc d'aller vers l'ouest où le ciel sera plutôt dégagé. Des petites averses sont à prévoir sur le flanc sud et Est du volcan, ainsi que de Saint-Philippe à Sainte-Rose et au sud de Saint-Benoît. Les températures oscillent entre 24 et 26° dans les cirques, 20°C au volcan et de 29 à 30° sur le littoral. Le vent souffle en rafales (entre 40 et 50 km/h) sur les côtes nord-est et sud-ouest. Une houle de 2 mètres à 2 mètres 30 est présente de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table.

