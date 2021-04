La préfecture de La Réunion annonce ce dimanche 4 avril 2021 que le sentier de la canalisation des orangers est fermé, suite à un éboulement. Prudence, donc, pour celles et ceux qui se trouveraient dans la zone. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un éboulement est survenu ce matin au niveau de la canalisation des orangers, dans le cirque de Mafate. La déstabilisation de la paroi menace le sentier de randonnée .

Afin d’éviter tout risque pour les randonneurs et les habitants du cirque, le préfet de La Réunion décide par arrêté préfectoral d’interdire l’accès au sentier de la canalisation des orangers.

Les services de l’Office National des Forêts et du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) Restauration des Terrains en Montagne (RTM) procéderont dans les prochains jours à des expertises afin de déterminer si la situation est stable dans le secteur.

Le préfet de La Réunion appelle à la plus grande prudence et déconseille toute activité dans ce secteur. La gendarmerie nationale et l’office national des forêts ont été chargés de veiller à l’application de ces mesures de sécurité sur le site.