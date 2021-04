Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici ! Sur la plage du Tremblet, un mystérieux bassin éphémère bleu turquoise a vu le jour après les fortes pluies. On parlera aussi rougail saucisses avec la recette du chanteur Eddy de Pretto, puis de baskets "sataniques" qui ont déclenché le scandale aux Etats-Unis. Etats-Unis toujours avec un enfant qui s'est emparé du compte Twitter du commandement des armes nucléaires, oups ! Côté réseaux sociax, Jena-Michel Blanquer a partagé un clip militant sur les cours en présentiel... et s'est fait recadrer par l'auteure de la vidéo. Le gouvernement en a aussi pris pour son grade avec un montage parodique qui fait dire à Jean Castex qu'à partir "du mardi 32 février à 26h75, les écoles seront entrouvertes". (Photo : Les yeux de l'endormi)

• Plage du Tremblet : un bassin éphémère bleu turquoise après les fortes pluies

La Pointe du Tremblet à Saint-Philippe est connue pour accueillir des cascades intermittentes, créées en cas de fortes pluies. Il arrive qu'un petit bassin se forme au pied des falaises. Ce fut le cas ces derniers jours : le cap a vu naître un beau bassin bleu turquoise, suffisamment grand pour accueillir les baigneurs. Un paysage idyllique mais éphémère. (Photo : Facebook / Les yeux de l'endormi).

• Rougail saucisses : la recette du chanteur Eddy de Pretto

Dans une vidéo tournée le 27 mars 2021 par le média Konbini, le chanteur Eddy de Pretto révèle que son plat préféré... c'est le rougail saucisses. Il y donne la recette : "des saucisses de La Réunion, du riz, du piment, de l'ail". Dans une précédente vidéo sur le même média il avait déjà révélé que sa mère était réunionnaise. (Photo : capture d'écran Facebook / Konbini).

• Des baskets "sataniques" déclenchent scandale et action en justice

Une série limitée de baskets avec des références sataniques et contenant chacune une goutte de sang a déclenché un scandale aux Etats-Unis et valu à leur concepteur d'être attaqué en justice par l'équipementier Nike.

• Blanquer partage un clip militant sur les cours en présentiel... et se fait recadrer par l'auteure de la vidéo

Le 28 mars 2021, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a publié un tweet dans lequel il partage une vidéo qui prône les cours en présentiel. Un clip militant réalisé en Californie (Etats-Unis) qui reprend une chanson de Pink Floyd en changeant les paroles. L'auteure de la vidéo lui a répondu, le remerciant d'avoir relayé sa création, mais en spécifiant que les situations californienne et française n'ont rien à voir. (Photo d'illustration AFP)

• Etats-Unis : un enfant s'empare du compte Twitter du commandement des armes nucléaires

Code nucléaire ? Piratage du Pentagone ? Complot ? Un tweet sibyllin, composé de marques de ponctuation et d'une succession de lettres, publié par le compte Twitter du commandement stratégique de l'armée américaine a semé la confusion. (Photo d'illustration AFP)

• "A partir du mardi 32 février à 26h75, les écoles seront entrouvertes" annonce Jean Castex

"A partir du mardi 32 février à 26h75, les écoles seront entrouvertes. L'accès se fera en crabe" déclare le plus naturellement du monde Jean Castex, Premier ministre, dans une vidéo circulant sur Twitter. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un montage. Mais ce dernier est tellement bien exécuté, qu'il faut quelques instants pour réaliser les absurdités qui y sont proférées. Une façon de se moquer des annonces gouvernementales, tout particulièrement après la mise en place d'un confinement avec sorties sans limite de temps et sans attestation. On se croirait presque dans la vraie vie. (Photo d'illustration AFP)