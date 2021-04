La Ville de Saint-Benoît, en partenariat avec l'Union des horticulteurs et pépiniéristes de la Réunion, la Coopérative des producteurs de Salazie et le Groupement des producteurs de fleurs péi, organise sa première "Foire aux fleurs et saveurs de miel". ce dimanche 18 avril 2021 de 8h à 16h, sur le parvis de la mairie, sous réserve des nouvelles règles sanitaires. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie bénédictine

"Selon le protocole en vigueur, une trentaine d'exposants y sont attendus : des pépiniéristes, horticulteurs, fleuristes et bien sûr des apiculteurs qui proposeront aux visiteurs de découvrir une large gamme de produits de la ruche. Il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets !

"L'idée d'associer les fleurs et le miel nous semble pertinent car il ne faut pas oublier que le miel vient des fleurs !" explique Sarah Salah Aly, conseillère municipale déléguée à l'artisanat local et aux produits du terroir. "Cette manifestation offrira aux visiteurs un lieu d’accueil chaleureux et coloré et proposera à la fois des fleurs coupées, des plantes en pot, des compositions florales et toutes sortes de miel. La municipalité souhaite faire de ce rendez-vous annuel un événement incontournable des amoureux du jardin et amateurs de miel" ajoute-t-elle.

À l'instar du marché paysan, mis en place l’année dernière par la mairie, le but est de valoriser les circuits-courts et créer le lien entre les producteurs et les consommateurs. Ainsi, sur leur stand, les horticulteurs et pépiniéristes donneront aux visiteurs leurs précieux conseils pour planter et entretenir les fleurs, arbres et arbustes. Les producteurs de miel pourront quant à eux partager leur passion et sensibiliser le public à la préservation des abeilles. De quoi susciter la curiosité des visiteurs pour découvrir des produits de qualité et faire de bonnes affaires, le tout, dans le respect des gestes barrière.

Appel à candidature

Dans le cadre de l'organisation de la 1ère Foire aux fleurs et saveurs de miel, la commune lance un appel à candidatures réservé exclusivement aux producteurs locaux. Vous êtes horticulteurs, fleuristes, pépiniéristes, apiculteurs vos produits sont issus d'une agriculture respectueuse de la terre et des saisons ? Transmettez votre candidature par mail à l’adresse : [email protected].

Dates limites de dépôt des dossiers le vendredi 09 avril à 11h. Nombre de places limité à 30 exposants. Plus d’informations au 0262 50 88 42.