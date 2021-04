BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 5 avril 2021 :



Chocolat péi : au coeur de la fabrique des Cabosses ailées

Le week-end pascal, en-dehors de sa dimension religieuse, est aussi l'occasion de manger beaucoup de chocolats... A cette époque de l'année, les fabricants de chocolats mettent les bouchées doubles. L'occasion de visiter la fabrique des Cabosses ailées. Du chocolat fabriqué à La Réunion, aux tablettes colorées. Reportage

Le lundi de Pâques, jour férié sans raison particulière

Ce lundi 5 avril 2021 est férié : c'est le lundi de Pâques. Un jour pendant lequel on ne travaille pas... sans raison particulière. Il s'agit en fait d'une tradition qui s'est inscrite dans le temps, pour laisser aux familles le temps de se retrouver pour les fêtes de Pâques et de rentrer ensuite chez elle. Un héritage du calendrier catholique qui permet aujourd'hui d'avoir un week-end de trois jours.

Enquête sur des dîners clandestins parisiens, avec ou sans ministres comme convives

Des dîners parisiens aussi luxueux que clandestins, malgré la pandémie ? Le procureur de Paris Rémy Heitz a ouvert dimanche une enquête pénale après un reportage de M6 sur de telles agapes interdites, auxquelles auraient pu participer des ministres, selon les affirmations d'une source anonyme à la chaîne.

Saint-Paul : découvrez le compostage et le paillage au naturel

Dans le cadre de l'opération Terr'O Naturel, le TCO proposait ce vendredi 2 avril 2021 jusqu'à 12h sur la place du marché forain du Front de mer de Saint-Paul un programme " deux en un " et " tout en fraîcheur " proposé dans la dynamique de la Semaine pour les alternatives aux pesticides (du 20 au 30 mars 2021) et de la Semaine nationale du compostage de proximité, organisée du 27 mars au 10 avril 2021. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil quasiment partout pour le lundi de Pâques

La journée s'annonce ensoleillée sauf entre Sainte-Suzanne et Saint-Benoît, prévient Matante Rosina. Quelques farines sont à prévoir. Le vent va se lever dans la journée mais seules quelques petites rafales sont attendues, pas plus de 40 km/h. Et chez vous c'est comment ?