Le week-end pascal, en-dehors de sa dimension religieuse, est aussi l'occasion de manger beaucoup de chocolats... A cette époque de l'année, les fabricants de chocolats mettent les bouchées doubles. L'occasion de visiter la fabrique des Cabosses ailées. Du chocolat fabriqué à La Réunion, aux tablettes colorées. Reportage (Photos vs/www.ipreunion.com)

Découvrez toutes les étapes de fabrication des tablettes de chocolat :

Richard Lauret raconte la technique du "bean to bar", selon un anglicisme, qui consiste à sélectionner les fèves de cacao avec les producteurs sans intermédiaire, en vu de fabriquer des tablettes de chocolat.

Le chocolatier travaille avec trois producteurs à Madagascar. Les fèves arrivent dans des jutes, elles sont sélectionnées, triées puis toréfiées, étape cruciale de la fabrication du chocolat. Les fèves sont cassées en petits morceaux, avant le broyage qui permet d'obtenir la liqueur de cacao. Puis on ajoute le sucre, on mélange le tout et on filtre la préparation avant de cristalliser le chocolat. La tablette finale sera brillante et craquante.

Alors, ça vous a donné faim ?

www.ipreunion.com / [email protected]