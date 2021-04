Publié il y a 21 heures / Actualisé il y a 17 heures

La journée s'annonce ensoleillée sauf entre Sainte-Suzanne et Saint-Benoît, prévient Matante Rosina. Quelques farines sont à prévoir. Le vent va se lever dans la journée mais seules quelques petites rafales sont attendues, pas plus de 40 km/h. Et chez vous c'est comment ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

