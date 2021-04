Le Parc national de la Réunion et la ville de l'Entre-deux, informe du dispositif des Jours de la Nuit mis en oeuvre du 1er au 27 avril 2021, pour préserver les pétrels. A cette occasion, il sera procédé à l'extinction de l'ensemble de l'éclairage publique, y compris sur les sites sportifs de la commune. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie de l'Entre-Deux. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Au mois d'avril, lors des envols des jeunes pétrels, le reflet des astres sur la mer leur indique naturellement la direction à prendre. Ces oiseaux marins sont donc fortement désorientés par les lumières des villes. Ils s'échouent, mais ne parviennent pas à redécoller seuls. Pour s'envoler, les pétrels doivent se jeter dans le vide depuis le bord d'une falaise ou d'un arbre. Au sol, ils risquent de mourir de faim, de soif ou d'être mangés par des animaux errants. Pour préserver le pétrel de barau et le pétrel de bourbon, deux espèces endémiques, il est donc fortement recommandé de limiter les éclairages.

- Quel chemin emprunte les pétrels ? –

Le principal couloir de migration des pétrels est situé dans l'Ouest et le Sud de l'île. Cependant, certains oiseaux s'en éloignent. Chaque année, des échouages sont localisés partout sur l'île.

- Et la sécurité dans tout ça -

Partout en France, de nombreuses expérimentations démontrent que les délits et incivilités nocturnes ne progressent pas en situation d'extinction. Selon le ministère de l'intérieur, 80 %de délits se produisent en plein jour.

Pour rappel, si vous trouvez un Pétrel échoué, ne pas le nourrir et le ramener dans un carton aéré vers le centre de secours du SDIS le plus proche.

Et pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur les actions dédiées aux pétrels à La Réunion, rendez-vous sur le site de la Seor.