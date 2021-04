Pendant ce week-end pascal, la gendarmerie a relevé 274 infractions sur les routes. 34 permis de conduire ont été retirés sur ces trois jours (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Bilan sécurité routière :

• Nombre de services réalisés : 37

• Nombre d'infractions : 274

• Nombre de retentions de permis : 34

• Nombre d’alcoolémie : 15

• Nombre de conduite sous stupéfiants : 20

• Nombre d’immobilisation de véhicules : 48 dont 9 mises en fourrière administrative.

• Nombre de défaut d'assurance : 14

• Nombre défaut permis, conduite sous suspension / annulation : 9

• Nombre de vitesses : 157 dont 25 avec interception

• Nombre de non port ceinture : 15

• Nombre d’usage téléphone / distracteurs : 8

• Nombre non-respect priorité : 7

• Nombre franchissement ligne continue : 9

• Nombre non port casque et équipement : 10

• Nombre émission de bruit gênant : 2

• Nombre défaut contrôle technique : 4

• Nombre de défaut équipement véhicule conforme : 4

• Nombre de refus d’obtempérer : 1 / intercepté.

- Faits particuliers -

Dimanche 04 avril 2021, en service de police de la route, sur la commune de la Plaine des Palmistes, un conducteur circulant avec des oreillettes refuse de s’arrêter, malgré les injonctions faites par les militaires de la BMO de ST Benoit. Le véhicule est finalement intercepté, en sécurité, 2 kilomètres plus loin et son conducteur contrôlé. Des vérifications effectuées, il apparait que le conducteur âgé de 19 ans est titulaire depuis 1 mois et demi du permis de conduire. Soumis au dépistage de l’alcoolémie, ce dernier se révèle positif. Son permis de conduire lui est retiré sur le champ et son véhicule immobilisé est placé en fourrière.