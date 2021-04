Dans la continuité de leur engagement pour une mobilité plus durable, les militants d'Extinction Rebellion ont peint une nouvelle piste cyclable sur le pont de la ravine de Trois Bassins. Une piste éphémère, pour souligner "qu'il est possible de réserver des espaces cyclables sur les ponts tout en permettant un croisement des véhicules". Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo Extinction Rebellion)

Les militants d'Extinction Rebellion continuent leurs actions en faveur d'une mobilité plus durable et une nouvelle piste cyclable a ainsi vu le jour sur le pont de la ravine de Trois Bassins. Nous avons tracé au sol un espace réservé aux cyclistes afin d'assurer leur sécurité sur ces passages qu'on peut qualifier de "point noir" tant ils sont dangereux. En effet, sur la quasi-totalité des ponts de l'île les bandes cyclables sont réduites à peau de chagrin, le département, les communes et la Région préférant privilégier la fluidité du trafic à la sécurité des 2 roues.



Par notre action et nos photos nous montrons qu'il est possible de réserver des espaces cyclables sur les ponts tout en permettant un croisement des véhicules. Il suffit pour cela que la vitesse soit réduite. La priorité doit être donnée aux usagers de la route les plus fragiles, c'est à dire aux cyclistes.



Cette action est l'occasion pour nous d'informer la population et les élu.es que 2 nouvelles vélorutions (rassemblement de cyclistes) sont organisés le samedi 24 avril sur Saint Denis (13h parking du stade de l'Est) et St Pierre (13h Parking Carrefour). 2 évènements pour rappeler à tous les élu.es qui décident des aménagements du territoire, et à ceux qui briguent le département et la Région cet hiver, qu'il est urgent de revoir vos priorités en matière d'infrastructure de déplacement. Il est temps d'investir massivement dans la création et la sécurisation des voies cyclables sur notre île afin de fluidifier le traffic et de limiter la pollution !