C'est ce mardi 6 avril 2021 qu'entrent en vigueur les nouvelles restrictions sanitaires décidées par le préfet de La Réunion et annoncées au cours d'une conférence presse avec l'agence régionale de santé (ARS) vendredi. Ainsi à compter de ce mardi, les bars et les restaurants doivent fermer leurs portes, ainsi que les salles de spectacle et d'exposition, les casinos, les cinémas, les salles de sport et les galeries marchandes de plus de 10.000 m2. Le couvre-feu de 18h à 5, lui, est maintenu tandis que 3 jours de télétravail par semaine sont demandés aux entreprises. C'est donc un semi-confinement qui s'amorce ce mardi, avant deux semaines qui s'annoncent décisives pour La Réunion. Le préfet a prévenu : si la situation ne s'améliore pas, il confinera le territoire

A deux semaines de l'ouverture de son procès dans l'affaire dite des Musées Régionaux, le 9 avril 2021, Didier Robert n'est certainement pas rassuré par les condamnations, ce jeudi 25 mars 2021 de Olivier Rivière, maire de Saint-Philippe, et de Marie-Paule Balaya, vice-présidente du Département. Le président de Région étant poursuivi pour des faits bien plus graves que ceux reprochés aux deux élus condamnés ce jeudi, la menace d'une condamnation similaire voire plus lourde est de plus en plus pesante, avec toutes les conséquences politiques qu'elle pourrait avoir

Dans le cadre des actions santé décentralisées, la ville de Saint-Paul propose à la population des dépistages du diabète le 7, 16 et 29 avril prochains à la mairie annexe de la Saline les Hauts, au Case de Grand Fond et au LCR les Frangipaniers à Champ de Merle. Ouvert à tous, ces dépistages sont organisés de 9 heures à midi

Pendant ce week-end pascal, la gendarmerie a relevé 274 infractions sur les routes. 34 permis de conduire ont été retirés sur ces trois jours

Matante Rosina prévoit une journée mitigée sur La Réunion ce mardi 6 avril 2021. Si le soleil devrait régner sur une grande partie de l'île, quelques nuages persistants dans l'ouest et le sud. Quelques averses sont attendues dans l'après-midi. Les températures restent élevées. Le vent sera présent entre la Pointe des Galets et la Pointe des Aigrettes avec des rafales pouvant aller jusqu'à 60 km/h