Répondant à un appel national, l'intersyndicale (CGTR SAIPER et FSU)a lancé un appel au rassemblement ce jeudi 8 avril 2021 . L'objectif de cette manifestation est de dénoncer "le manque de dialogue social entre les services de l'Etat et les syndicats des salariés durant la crise Covid-19" ont expliqué les syndicats ce mardi. Le rassemblement débutera devant le Medef (syndicat patronal) dés 9 heures. Les personnels de santé se rassembleront à la même heure devant les locaux de l'ARS (Agence de santé régionale) dés 9 heures. Les manifestants se rejoindront dans les jardins de la préfecture. (Photo rb/www.ipreunion.com)

L'intersyndicale revendique l'augmentation du Smic et de tous les salaires, l'abrogation de la loi de transformation de la fonction publique, l'arrêt des suppressions d'emploi publics et la mise en œuvre d'un plan de recrutement et de titularisation". Les syndicalistes réclament égalementl l'application des conventions collectives nationales, l'arrêt des licenciements" pour les entreprises faisant du profit ou ayant reçu des fonds publics".

Retrouvez -ci dessous l'interview de Gabriel Melade membre du collectif CGTR santé et de l'intersyndicale