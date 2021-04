Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 4 heures

Dans le cadre du renforcement des restrictions sanitaires, les restaurants ne sont plus autorisés à accueillir des clients. Désormais, seules les ventes à emporter et les livraisons sont autorisées à midi. Le soir, en raison du couvre-feu, seule la livraison est possible. Un coup dur pour le secteur, qui subit de nombreuses restrictions depuis plus d'un an. Nous sommes en direct, suivez-vous (Photo rb/www.ipreunion.com)

Dans le cadre du renforcement des restrictions sanitaires, les restaurants ne sont plus autorisés à accueillir des clients. Désormais, seules les ventes à emporter et les livraisons sont autorisées à midi. Le soir, en raison du couvre-feu, seule la livraison est possible. Un coup dur pour le secteur, qui subit de nombreuses restrictions depuis plus d'un an. Nous sommes en direct, suivez-vous (Photo rb/www.ipreunion.com)