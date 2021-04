Publié il y a 10 heures / Actualisé il y a 4 heures

BONJOUR LA REUNION - A la une de ce mercredi 7 avril 2021 :



- Covid-19 : avec 922 cas en une semaine, les chiffres sont en légère baisse

- 2,7 km dans les airs et 6.000 passagers : le téléphérique de la Cinor va prendre son envol

- Veillée d'armes en réanimation : "pour le moment ce n'est pas la guerre"

- Le Port : les jeunes partent à la découverte de nouveaux métiers

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Belle journée et quelques averses dans l'est et le sud

