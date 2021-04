Lors d'une séance de questions au gouvernement, le sénateur Jean-Louis Lagourgue a interpellé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire concernant la situation économique d'Air Austral. La compagnie réunionnaise, durement frappée par la crise sanitaire, bénéficiera entre autre d'un prêt garanti par l'Etat de 30 millions d'euros, a annoncé ce dernier. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le président de la Région, Didier Robert, a par ailleurs "confirmé que la SEMATRA apporterait également une aide financière très importante à Air Austral" a souligné Bruno Le Maire.

Enfin, un soutien de la Caisse des Dépôts et Consignation à hauteur de 5 millions d’euros à la compagnie a été garanti. "Je suis disposé à demander à la Caisse des Dépôts et Consignation d’apporter un soutien financier supplémentaire au-delà de ces 5 millions d’euros à Air Austral parce que (...) Air Austral est vital pour l’Île, vital pour la concurrence et vital pour les emplois qu’elle représente sur l’Île" a assuré le ministre.

www.ipreunion.com / [email protected]