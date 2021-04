Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 1 minutes

Au 1er avril, la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploie (DIECCTE) et la Direction de la cohésion sociale (DCS) de La Réunion, se regroupent pour former la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS). Ce nouveau service déconcentré de l'Etat commun des ministères économiques et sociaux devient l'interlocuteur économique et social privilégié des entreprises, salariés, demandeurs d'emploi, partenaires sociaux et territoriaux, associations, acteurs de l'insertion et des consommateurs. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture de La Réunion.

