Le président de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) Ibrahim Patel a été condamné à cinq ans d'inéligibilité par la Cour d'appel ce jeudi 8 avril 2021 dans le cadre de l'affaire des "loyers marrons". Il a été jugé coupable d'escroquerie, mais a été relaxe concernant les questions de blanchiment, contrefaçon et falscification de chèque. Le président de la CCIR devra par ailleurs payer une amende de 20 000 euros pour abus de bien social et escroquerie, et sera inscrit au fichier national des interdits de gérer. Il avait été condamné en première instance le 15 mars 2019 à huit mois de prison avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et cinq ans d'interdiction de gérer une société. L'avocat général avait requit à nouveau cinq ans d'inéligibilité le 11 février dernier. La décision avait été mise en délibéré (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

