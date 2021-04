BONJOUR LA REUNION - A la une de ce jeudi 8 avril 2021 :



- Eboulis sur la Canalisation des orangers : les Mafatais à nouveau isolés

- AstraZeneca pour les plus de 30 ans : la vaccination au Royaume-Uni connaît un premier revers

- Covid-19 : taux d'occupation en réanimation en baisse, les autorités veulent augmenter le rythme de la vaccination

- Air Austral va bénéficier d'un prêt garanti par l'Etat de 30 millions d'euros

- Saint-Paul : on vaccine à l'ancien hôpital Gabriel-Martin et à la salle polyvalente de l'Etang

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Sous le soleil

Eboulis sur la Canalisation des orangers : les Mafatais à nouveau isolés

Un éboulement survenu ce week-end sur la Canalisation des orangers a entraîné la fermeture du sentier jusqu'à nouvel ordre. A nouveau, l'une des entrées du cirque de Mafate est donc condamnée, alors que le sentier reliant le Maïdo à la Brèche est fermé, tout comme la piste 4x4 de la Rivière des galets. L'ONF, la Créole et la ville de Saint-Paul disent faire leur possible pour rouvrir le sentier au plus vite, probablement en milieu de semaine prochaine. Pour les habitants du cirque, c'est la double peine, alors que ces accès fermés viennent d'ajouter à une crise sanitaire déjà pénalisante.

AstraZeneca pour les plus de 30 ans : la vaccination au Royaume-Uni connaît un premier revers

Avec la décision d'éviter le vaccin contre le Covid d'AstraZeneca pour les moins de 30 ans, la campagne de vaccination jusqu'ici sans embûches au Royaume-Uni connaît une première déconvenue, au moment où elle va être élargie pour accompagner la réouverture du pays.

Covid-19 : taux d'occupation en réanimation en baisse, les autorités veulent augmenter le rythme de la vaccination

Comme chaque semaine, le préfet a rencontré les maires ce mercredi 7 avril 2021. Préfecture et ARS ont confirmé la volonté de renforcer la vaccination avec pour objectif 25.000 personnes vaccinées au mois de mai. Le Johnson and Johnson devrait être livré le 20 avril. Le dépistage augmente et les taux d'occupation des lits en réanimation baisse. Ces données sont à prendre avec d'autant plus de prudence que 8 communes sur 24 ont un taux d'incidence (nombre de contamination pour 100.000 habitants) compris entre 100 et plus de 200. Le seuil d'alerte pour cet indicateur est de 50

Air Austral va bénéficier d'un prêt garanti par l'Etat de 30 millions d'euros

Lors d'une séance de questions au gouvernement, le sénateur Jean-Louis Lagourgue a interpellé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire concernant la situation économique d'Air Austral. La compagnie réunionnaise, durement frappée par la crise sanitaire, bénéficiera entre autre d'un prêt garanti par l'Etat de 30 millions d'euros, a annoncé ce dernier

La pa Météo France i di, sé zot i di - Sous le soleil

Ce jeudi 8 avril 2021, Miyu, le chat de Matante Rosina, lui miaule à l'oreille que le temps sera ensoleillé sur toute l'île, même si au petit matin, on peut observer quelques précipitations sur le Sud et l'Est de La Réunion mais ce sera juste pour arroser un peu le jardin. Le vent est modéré sur le secteur est et faible sur le Nord.

La mer est peu agitée à agitée.