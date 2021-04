Le 8 avril, Orange a lancé le Répéteur Wifi 6, intégrant la norme Wi-Fi 6 dernière génération pour apporter une connexion encore plus rapide partout dans la maison. Le Wi-Fi 6 améliore significativement le débit wifi et la vitesse de connexion : il permet de profiter d'une expérience plus fluide pour la navigation internet, le streaming, la visio ou les jeux en ligne, même quand toute la famille est connectée. Nous publions ici le communiqué d'Orange. (Photo d'illustration AFP)

- Un répéteur derrière génération -

Connecté directement à la Livebox en Ethernet, le nouveau répéteur d’Orange rend la Livebox compatible Wi-Fi 6 sans aucun changement de matériel. Très simple d’installation, il se configure automatiquement et sélectionne la meilleure bande de fréquences et le canal optimal.



- Installer son décodeur TV sans contrainte de distance -

Le Décodeur TV peut désormais se connecter directement en wifi à un des répéteurs pour profiter de la TV d’Orange en toute liberté, où on le souhaite quelle que soit la distance entre la TV et la Livebox.



Enfin pour une implantation encore simplifiée et optimisée, le nouveau Répéteur Wifi 6 peut se brancher directement sur une prise murale et se faire plus discret. Le nouveau répéteur s’inscrit dans les engagements RSE d’Orange puisque sa coque est composée à 65 % de plastique recyclé rendant son impact carbone plus faible que celui de son prédécesseur.



La sortie du Répéteur Wifi 6 répond parfaitement au développement des usages et à l’augmentation du nombre d’équipements connectés par foyer. En effet, plus de 50% des smartphones vendus par Orange sont désormais compatibles Wi-Fi 6.

Le Répéteur Wifi 6 est disponible, en location, pour toutes les offres internet. Il est également disponible à l’achat pour les clients grand public.



Il est disponible dans les canaux de distribution Orange, boutiques physiques et service client par téléphone.