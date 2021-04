Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 19 heures

Ce jeudi 8 avril 2021, Miyu, le chat de Matante Rosina, lui miaule à l'oreille que le temps sera ensoleillé sur toute l'île, même si au petit matin, on peut observer quelques précipitations sur le Sud et l'Est de La Réunion mais ce sera juste pour arroser un peu le jardin. Le vent est modéré sur le secteur est et faible sur le Nord.

La mer est peu agitée à agitée.

Ce jeudi 8 avril 2021, Miyu, le chat de Matante Rosina, lui miaule à l'oreille que le temps sera ensoleillé sur toute l'île, même si au petit matin, on peut observer quelques précipitations sur le Sud et l'Est de La Réunion mais ce sera juste pour arroser un peu le jardin. Le vent est modéré sur le secteur est et faible sur le Nord.

La mer est peu agitée à agitée.