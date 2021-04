Odysséa Réunion présente le montant des dons récoltés et leur répartition ce jeudi 8 avril 2021. Le traditionnel évènement s'est déroulé sous la forme d'un " Challenge connectée ", une nouveauté pour l'association qui a récolté 87.500 euros de dons. "C'était une jolie nouveauté" explique Nathalie Bourcier, la présidente d'Odysséa Réunion. Les bénévoles ont été sur le terrain pour aider les gens à se connecter ce qui a permis à l'association d'avoir 6.600 participants pour cette 13ème édition (Photo d'archive rb/www.ipreunion.com)

Odysséa Réunion verse l’ensemble des subventions et aides aux malades pour les produits et les soins de support pendant les traitements. Faute de fonds suffisant, l’association diminue les aides aux associations partenaires Papayes, le Comité départemental de gymnastique volontaire (CDGV), Aqua Réunion et Dragon Boat mais les accompagne pour qu’elle soit indépendante.



Odysséa Réunion a d’ailleurs fait une demande de subvention exceptionnelle auprès de la Région Réunion pour pallier le manque de dons en 2020. Celle-ci permettrait de renforcer les aides allouées aux malades. Une aide de 10.000 euros de la part de la Région doit désormais être votée.



Les dépistages de l’année 2020 sont impactés à la fois par la crise des gilets jaune et celle du Covid d'après l'association. "Moins de 44% des Réunionnaise se sont faits dépistées. Il y aura des répercussions" confie Luc Bizouerne, le directeur d’Odysséa Réunion.



La 14ème édition d’Odysséa Réunion aurait lieu en présentiel le 6 et 7 novembre 2021, et en connectée du 30 octobre au 7 novembre. Rien n’est encore défini car la sous-préfecture de Saint-Pierre doit étudié le programme. "On va pouvoir offrir un évènement accessible à tout le monde" se réjouit Nathalie Bourcier.

Run Odysséa a par ailleurs déjà organisé un premier événément le 15 janvier dernier : un relais pédestre s'est tenu au stade du Centenaire à l'Étang-Salé, où 1.200 euros ont été récoltés.

