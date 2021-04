Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 5 avril au vendredi 9 avril 2021 : sur Imaz Press :



* Lundi 5 avril - Chocolat péi : au coeur de la fabrique des Cabosses ailées

* Mardi 6 avril - Restrictions sanitaires : La Réunion entame deux semaaines décisives

* Mercredi 7 avril - Covid-19 : avec 922 cas en une semaine, les chiffres sont en légère baisse

* Jeudi 8 avril - Eboulis sur la Canalisation des orangers : les Mafatais à nouveau isolés

* Vendredi 9 avril - Affaire des musées régionaux : le procès de Didier Robert renvoyé fin avril

Le week-end pascal, en-dehors de sa dimension religieuse, est aussi l'occasion de manger beaucoup de chocolats... A cette époque de l'année, les fabricants de chocolats mettent les bouchées doubles. L'occasion de visiter la fabrique des Cabosses ailées. Du chocolat fabriqué à La Réunion, aux tablettes colorées.

C'est ce mardi 6 avril 2021 qu'entrent en vigueur les nouvelles restrictions sanitaires décidées par le préfet de La Réunion et annoncées au cours d'une conférence presse avec l'agence régionale de santé (ARS) vendredi. Ainsi à compter de ce mardi, les bars et les restaurants doivent fermer leurs portes, ainsi que les salles de spectacle et d'exposition, les casinos, les cinémas, les salles de sport et les galeries marchandes de plus de 10.000 m2. Le couvre-feu de 18h à 5, lui, est maintenu tandis que 3 jours de télétravail par semaine sont demandés aux entreprises. C'est donc un semi-confinement qui s'amorce ce mardi, avant deux semaines qui s'annoncent décisives pour La Réunion. Le préfet a prévenu : si la situation ne s'améliore pas, il confinera le territoire

Une semaine après un record du nombre de cas de Covid-19 en l'espace de sept jours, les chiffres sont légèrement à la baisse. 922 cas ont été confirmés entre le 27 mars et le 2 avril 2021, contre 1.025 cas la semaine précédente. Huit patients sont cependant décédés, tous âgés de plus de 50 ans. Deux d'entre eux étaient issus d'évacuations sanitaires. Le taux d'incidence est lui aussi en baisse, passant de 120 à 107,8 entre le vendredi 2 avril et ce mardi. Des indicateurs à la baisse donc, mais toujours extrêmement élevés. La préfecture souhaite que le taux d'incidence repasse en dessous des 100 pour 100.000 habitants rapidement

Un éboulement survenu ce week-end sur la Canalisation des orangers a entraîné la fermeture du sentier jusqu'à nouvel ordre. A nouveau, l'une des entrées du cirque de Mafate est donc condamnée, alors que le sentier reliant le Maïdo à la Brèche est fermé, tout comme la piste 4x4 de la Rivière des galets. L'ONF, la Créole et la ville de Saint-Paul disent faire leur possible pour rouvrir le sentier au plus vite, probablement en milieu de semaine prochaine. Pour les habitants du cirque, c'est la double peine, alors que ces accès fermés viennent d'ajouter à une crise sanitaire déjà pénalisante.

Didier Robert est convoqué devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce ce vendredi matin 9 avril 2021. Il doit être jugée dans le cadre de l'affaire dite des Musées régionaux. Il ne fera vraisemblablement pas le déplacement jusqu'au palais de justice puisque son procès sera renvoyé. Maître Alain Rapady, l'avocat de Christine Clain jugée aux côtés de Didier Robert, a contracté le Covid-19. Il a donc officiellement le report de l'affaire. Le Parquet comme les avocats du président de Région, candidat à sa succession, ne devraient pas s'opposer à cette demande. Selon nos informations, le procès devrait être renvoyé à la fin du mois et la date du 22 avril a déjà été évoquée. Didier Robert est poursuivi pour des faits supposés de prise illégale d'intérêts, d'abus de biens sociaux et de concussion supposément commis à l'encontre de la SPL Réunion des Musées Régionaux. Christine Clain, ancienne ancienne responsable des finances de la SPL, est poursuivie pour recel de supposément issues d'une prise illégale d'intérêt