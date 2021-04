BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 9 avril 2021 :



- Affaire des musées régionaux : le procès de Didier Robert probablement renvoyé fin avril

- Arrêt maladie Covid : cafouillage autour de la carence

- Contre le gouvernement Le Parlement adopte une proposition de loi en faveur des langues régionales

- Covid-19 : l'un des 4 patients mahorais évacués vers Paris serait décédé

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Entre nuages et éclaircies

Affaire des musées régionaux : le procès de Didier Robert probablement renvoyé fin avril

Alors que le procès de Didier Robert doit se tenir ce vendredi 9 avril 2021 au tribunal correctionnel de Saint-Denis, ce dernier devrait très probablement être renvoyé à la fin du mois d'avril. En effet, maître Alain Rapady, l'avocat de Christine Clain qui doit être jugée aux côtés de Didier Robert, a contracté le Covid-19. Il a donc officiellement demandé à ce que l'affaire soit jugée ultérieurement. Une demande qui devrait, selon nos informations, être acceptée par le tribunal. Selon nos informations, le procès devrait être renvoyé à la fin du mois. Toujours selon nos informations, Didier Robert ne sera pas présent au tribunal ce vendredi matin

Arrêt maladie Covid : cafouillage autour de la carence

C'est une information qu'il est bon de connaître : la prise en compte de la carence en cas d'arrêt maladie dû au Covid-19 dépend de la façon dont l'arrêt maladie est déclaré. Si vous allez voir votre médecin qui vous fera un arrêt de travail papier, c'est la procédure classique qui s'applique et les trois jours de carence sont pris en compte, vous ne serez alors indemnisé qu'à partir de ces trois jours. Si vous passez par contre par internet, la prise en charge se fait dès le premier jour, sans carence. Une confusion de plus autour de cette crise sanitaire...

Contre le gouvernement Le Parlement adopte une proposition de loi en faveur des langues régionales

Par surprise, et contre l'avis du gouvernement le Parlement a adopté jeudi définitivement une proposition de loi de l'opposition pour protéger et promouvoir les langues régionales, après le vote favorable de l'Assemblée nationale en deuxième lecture malgré les réticences du gouvernement et des députés LREM. Une bonne nouvelle pour la langue créole

Covid-19 : l'un des 4 patients mahorais évacués vers Paris serait décédé

Dans son bilan épidémique, Santé publique France fait le point sur la situation à Mayotte face au Covid-19. Alors que l'épidémie se stabilise sur l'île aux parfums, le bilan de la mortalité fait état de 167 décès répertoriés en tout, dont 27 à La Réunion et un à Paris. Un bilan qui laisse alors entendre que parmi les quatre patients mahorais en réanimation évacués vers la Métropole le 4 mars dernier depuis La Réunion, l'un d'eux est hélas décédé.

TCO : trois lauréats pour la protection de l'environnement

L'Incubateur engagé pour La Réunion de demain (IERD) dévoile ses trois lauréats pour l'édition 2021 "Gestion durable de l'eau et préservation de la biodiversité". Cet accompagnement vise à favoriser les collaborations entre institutions, entreprises, entrepreneurs engagés et acteurs de l'innovation. Nos publions ici le communiqué du TCO

La pa Météo France i di, sé zot i di - Entre nuages et éclaircies

Ce vendredi 9 avril 2021, Matante Rosina pense que le temps sera beau sauf sur l'Est ce matin. Mais au cours de la journée, le temps sera lumineux même si quelques bancs nuageux sont présents en altitude. Dans l'après-midi, les nuages présents sont moins épais et les éclaircies résistent sur le littoral, dans les cirques et les crêtes. Quelques petites averses sont possibles. Les températures varient entre 29 et 32°C sur la frange côtière, 26°C environ à Cilaos, et 18°C à 20°C au Maïdo. Le vent est bien présent sur les côtes nord, nord-ouest et sud avec des rafales entre 5à à 60 km/h vers le Port ou Saint-Philippe. La mer devient forte sur le sud sauvage en fin de journée.