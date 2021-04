Il l'a annoncé sur sa page Instagram : l'acteur réunionnais Manu Payet sera à l'affiche du prochain Astérix et Obélix. Cet opus qui raconte l'histoire des célèbres Gaulois se déroulera en Asie. Le film est réalisé par Guillaume Canet et le casting s'annonce varié.

Sur l'affiche partagée par Manu Payet, on constate qu'il jouera aux côtés de Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Vincent Cassel... mais aussi le footballeur Zlatan Ibrahimovic et les chanteurs Angèle, Bigflo et Oli, Orelsan et M, ainsi que les Youtubeurs Mcfly et Carlito.